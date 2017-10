Nava „MSC Flaminia“ va fi întoarsă în Germania, dacă are alte deşeuri decât cele declarate

Șeful Agenției Naționale pentru Protecția Mediului atenționează:

Nava „MSC Flaminia“ va fi întoarsă în Germania, dacă are alte deșeuri decât cele declarate

Nava portcontainer„MSC Flaminia” este așteptată să intre în portul Constanța, unde vor fi executate operațiuni de curățare a hambarelor, de preluare a deșeurilor de la bord și vor fi executate lucrări care să o aducă la pescajul necesar, înainte de a fi mutată în șantierul „Daewoo-Mangalia Heavy Industries”, pentru reparații,Ieri, la ora 13, „MSC Flaminia” se afla la Dardanele și aștepta să fie inspectată de autoritățile turcești. Cel mai probabil, va ajunge pe data de 29 martie în portul Constanța. Având în vedere istoria recentă a navei, prezența deșeurilor la bord și unele suspiciuni, autoritățile românești îi acordă o atenție specială.Referindu-se la acest caz, Mihai Fâcă, președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a precizat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, următoarele: „Mecanismul aplicat de agenția noastră este european și funcționează conform legislației UE. În momentul în care un mijloc de transport aduce presupuse deșeuri într-o țară din UE, se primește o notificare conform Convenției de la Basel, emisă de țara de proveniență, în cazul de față Germania. Agenția noastră nu face decât să verifice valabilitatea aceste notifi-cări. Altfel spus, verifică, cu autoritatea de mediu germană, dacă într-adevăr ea a emis notificarea. În acest scop, trebuie să primim originalul ștampilat, semnat. Altfel nu se discută. Autoritatea de mediu germană propune o încadrare a deșeurilor transportate de navă, conform convenției amintite, o încadrare valabilă pentru UE. Noi verificăm pe hârtiile prezentate, dacă țara de origine a făcut o încadrare corectă și dacă deșeurile transportate pot fi sau nu valorificate în România. Avem voie să le importăm numai dacă pot fi valorificate într-un proces industrial. Deci, agenția noastră nu face altceva decât să verifice aceste documente. Imediat ce am încheiat procesul de verificare, anunțăm celelalte organe competente: Garda Națională de Mediu, Autoritatea Navală, Autoritatea Vamală. Ele au menirea ca, în momentul sosirii navei, să verifice dacă ceea ce s-a scris în documente corespunde cu ceea ce e pe navă. Chiar le-am atras atenția în mod special, de data aceasta, să fie foarte atente pentru că discutăm de posibilitatea prezenței unor substanțe altele decât cele declarate. Dacă există o suspiciune cât de mică, au obligația să comande analize și să nu permită manevra navei pe teritoriul românesc, până când acestea nu sunt gata și nu se certifică lipsa oricărei neconcodanțe. În cazul în care se constată că are și altceva decât s-a declarat, nava este întoarsă în țara de proveniență. Potrivit documentelor, deșeurile existente la bordul MSC Flaminia ar consta dintr-un rest de apă contaminată și din materialul rezultat prin topirea metalului, în timpul incendiului. Cea mai mare parte din deșeurile solide și lichide de pe navă au fost descărcate în Danemarca. Valorificarea deșeurilor în România se va face pe un lanț care va fi verificat clar, permanent, până la terminarea procesului respectiv. Garda Națională de Mediu are obligația să monitorizeze întregul proces.”