Navă moldovenească, reţinută în portul bulgar Burgas

Navă moldovenească, reținută în portul bulgar Burgas

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un vapor care naviga sub pavilionul Republicii Moldova a fost reținut în portul bulgar Burgas de la Marea Neagră, pe motiv că nu respectă Convenția internațională privind munca în sectorul maritim, potrivit Mediafax.ro.Administrația maritimă din Bulgaria a reținut nava după ce doi marinari s-au plâns că nu le-au fost plătite salariile, relatează Novinite.com."Nava va fi reținută până când proprietarul va plăti salariile datorate sau până când un tribunal va analiza un apel depus de el", a declarat căpitanul Jivko Kolev, din cadrul Administrației maritime.Postul național de radio din Bulgaria precizează că o navă din Georgia este menținută sub arest în portul Burgas de peste un an, din aceleași motive.