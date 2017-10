Nava „Karim M” s-a înghiontit cu „Captan Salim”

Ieri, pe o vreme calmă, cu vânt de forța 2 – 3 pe scara Beaufort, care sufla dinspre Nord/ Nord - Est, nava „Karim M” a intrat în coliziune cu cargoul „Captan Salim”. Incidentul s-a petrecut în timpul manevrei de acostare, în jurul orei 10,40. „Karim M”, sub pavilion panamez și aflat în balast, se îndrepta spre dana 23-24. În trecere, a șters cu bordajul nava „Captan Salim”, sub pavilion cambodgian, care staționa în dana 23, pentru a fi încărcată cu cherestea. Cele două nave au suferit avarii minore. „Karim M” are lungimea de 92,93 m, lățimea de 14,23 m și capacitatea de 3.640 tdw, iar „Captan Salim”, 75,33 m lungime, 11,8 m lățime și 2.453 tdw.