Nava „Grandiosa“ va fi vândută pentru plata salariilor echipajului

3

proces

Eu traiesc si fac inca serv pe aceasta nava. Facem eforturi supraomenesti sa rezistam in acest frig si sters fara salarii de multa vreme platite si obligati de autoritati si de comandant sa facem servici in aceste conditii. Daca nu ar fi fost SLN nu stiu ce am fi facut. Ne-a ajutat si Tinecomar atit cit a putut. Avem acu un pic de caldura ca ne-a cumparat SLN un generator diesel. Avem certitudinea ca in doua trei luni vom scapa de calvar. Vreau sa ne punem cenusa in cap si sa spunem drept ca nu eram membrii SLN iar acesta, ca un caz total exceptional, ne-a ajutat si a inceput procesul care costa f. mult si munca si bani. Multumim SLN. Nimeni nu ne-a ajutat ptr recuperarea banilor, nici ANR nici alte autoritati, nici ag de crewing care a spus ca nu are atiti bani si nici logistica. Multa sanatate SLN si sa va dea Domnul sanatate si putere de munca ca fara voi am fi fost rau de tot. Multumim si presei care ne-a prezentat cazul nostru cu totul exceptional, abandonati,fara bani, fara mincare, fara apa, fara caldura.