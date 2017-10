În urma acțiunii SLN, în justiție

Nava "Grandiosa" a fost vândută cu 3.050.000 dolari

În cadrul licitației dispuse de Tribunalul Constanța, nava „Grandiosa”, sub pavilion Panama, a fost vândută cu 3.050.000 dolari. A fost o competiție „fierbinte”, cu opt ofertanți, care au plusat cu mult peste prețul de pornire, de 1.400.000 de dolari. În final, nava a fost adjudecată de o persoană fizică din Grecia, care intenționează să o revândă la fier vechi.Din cei 3.050.000 de dolari intrați în contul deschis de instanță, 600.000 de dolari reprezintă salarii restante și vor ajunge la cei 14 membri ai echipajului. Nava și marinarii români au fost abandonați de armator în martie 2011, în portul Constanța.Sindicatul Liber al Navigatorilor, cel care a pornit acțiunea în justiție pentru vânzarea navei și recupera-rea drepturilor salariale ale echi-pajului, are de primit circa 50.000 de dolari. Banii reprezintă cheltuielile de judecată, cu organizarea licitației și cu subzistența echipajului la bord. Alte sume vor intra în contul unor creditori, companii din Constanța. Ceea ce rămâne după efectuarea tuturor plăților îi va reveni armatorului. În pre-zent, are loc operațiunea de predare a navei către noul pro-prietar.Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) a adresat felicitări Sindicatului Liber al Navigatorilor și instanțelor de judecată din Constanța pentru modul corect și rapid de soluționare a „Dosarului Grandiosa”, a declarat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. Cazul va fi adus la cunoștința organizațiilor navigatorilor din întreaga lume. El demonstrea-ză că, în România, funcționează statul de drept și că țara noastră are un sindicat al navigatorilor puternic, profesionist și foarte activ, capabil să apere drepturile marinarilor.SLN a deschis o acțiune în justiție și pentru vânzarea navei „Eastmed Carrier”, sub pavilion Panama. Ea aparține unei companii înregistrate în Grecia, care a adus-o în România, pentru re-parații.La bordul ei au rămas neplătiți comandantul grec, care are de primit 170.000 de dolari, șeful mecanic sârb, cu o restanță de 100.000 de dolari, un ofițer mecanic II ucrainean, cu 35.000 de dolari și șase pakistanezi, muncitori la instalația de însăcuit, cu sume mai mici. „Proprietarul navei a sosit la Constanța. Dacă va achita restanțele salariale, vom renunța la acțiunea din justiție” - a declarat Mihălcioiu.