Efectul desființării antrepozitelor fiscale din portul Constanța

Nava „Faneromeni A” încarcă 30.000 tone de benzină direct din trenuri

La finele lunii iulie se va face primul bilanț privind efectele OUG nr. 54, din 23 iunie 2010, privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Vom afla atunci dacă economia subterană s-a sinchisit sau nu de noul act normativ. Eficiența ordonanței de urgență va fi probată prin creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, în special a accizelor. În luna iunie, deci înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 54, veniturile la bugetul de stat au fost cu 5,32% mai mari decât se planificase și cu 24,97% mai mari decât în aceeași lună din 2009. În schimb, la accize, încasările au fost cu 2,91% sub prevederi, dar mai mari cu 22,72% față de realizările din perioada similară a anului trecut. Bilanțul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu va prezenta, însă, efectele negative pe care desființarea antrepozitelor fiscale din porturi le are asupra industriei portuare. Despre cazul tancului petrolier „Mount Everest” v-am mai relatat. Nava continuă să fie „prizoniera” OUG nr. 54. Așteaptă în ancoră, în rada portului Constanța, încă de pe 26 iunie 2010. Nu i se permite să descarce cele 33.900 tone de motorină, adusă din Italia, până când proprietarul mărfii nu achită acciza, adică 11.865.000 de dolari. Ieri, se afla tot în ancoră, acolo unde a prins-o schimbarea legislației din România. Pentru că nava nu a fost descărcată la timp, conform contractului, armatorul solicită plata unor contrastalii (penalități) de 33.000 de dolari pe zi. Suma a ajuns astăzi la 660.000 de dolari. Cine o va achita? Guvernul - spun toți cei implicați în contract. El a schimbat legea în timp ce nava se afla pe drum, spre România. Din cauza desființării antrepozitelor fiscale de produse energetice, din portul Constanța, instalațiile de depozitare și de operare de la „Oil Terminal” nu mai pot fi utilizate la importul și exportul de carburanți, fără a se achita acciza înainte ca marfa să fie încărcată sau descărcată pe nave. Ca urmare, exportatorii și transportatorii sunt nevoiți să recurgă la artificii costisitoare, cu mare consum de forță de muncă și să încarce carburanții din vagoanele cisternă direct pe nave. Ieri, în dana 73 a portului Constanța a acostat nava „Faneromeni A”, sub pavilion maltez, pentru a încărca 30.000 tone de benzină. Marfa este livrată dintr-un antrepozit din România, pe calea ferată. Este nevoie de 1.000 de vagoane cu capacitatea de 30 de tone fiecare. Pentru că benzina va fi descărcată din vagoane direct în navă, încărcarea tancului petrolier va dura, în loc de cinci - șase ore, un număr de patru - cinci zile. Exportatorul a recurs la această soluție păguboasă pentru că îi obligă contractul încheiat înainte de apariția OUG nr. 54. Nu doar marii jucători de pe piața petrolului au fost loviți, ci și companiile și instituțiile din transporturile maritime și fluviale. Unele dintre ele, care au nave de capacitate mai mică, nu se mai pot aproviziona cu carburanți scutiți de acciză, pentru că antrepozitele speciale din porturi au fost desființate prin aceeași ordonanță.