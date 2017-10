Nava de croazieră "Ocean Dream" s-a scufundat

Nava de croazieră „Ocean Dream”, abandonată de proprietarul ei și fără echipaj la bord, s-a răsturnat și s-a scufundat la miezul nopții de 27 februarie, la aproximativ o milă de digul Laem Chabang. Vasul s-a culcat pe babord, sprijinindu-se pe fundul mării și având jumătate din corp deasupra apei.„Ocean Dream” era ancorată de peste un an în zona Sri Racha, Tailanda, în Golful Siam. Proprietarul a fost rugat să mute nava în afara apelor thailandeze, dar fără niciun rezultat. Nava are 17.042 tone registru brut, a fost construită în 1972, este înmatriculată sub pavilion Panama, iar operator este o firmă din Shanghai, China.