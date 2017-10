Nava amiral USS Mount Whitney ajunge în portul Constanţa

Nava amiral USS Mount Whitney ajunge în portul Constanța

Nava amiral a Flotei a VI-a americane din Marea Mediterană, USS Mount Whitney (LCC 20), va efectua o escală în portul Constanța, în perioada 15-19 noiembrie. Cu acest prilej, o delegație condusă de comandantul navei, comandorul Craig A. Clapperton, va avea întâlniri cu conducerea Comandamentului Flotei.Programul vizitei în România mai cuprinde exerciții în comun ale marinarilor americani împreună cu echipajul fregatei „Regele Ferdinand” și echipajul unui elicopter IAR 330 Puma Naval, precum și vizitarea principalelor obiective turistice din municipiul Constanța.Nava americană va acosta la Dana de Pasageri, vineri, 15 noiembrie, în jurul orei 9.00.USS Mount Whitney, cu un echipaj de 325 de marinari, are lungimea de 189 metri, lățimea de 33 metri și atinge o viteză de 23 de noduri.În ceea ce privește armamentul, nava are două instalații artileristice tip Phalanx CIWS și două instalații artileristice cal. 25mm tip Boeing/ Mk 38 Bushmaster.