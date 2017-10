Murfatlar are cramă nouă dedicată vinurilor premium

"Crama mică din crama mare", așa după cum este cunoscută această investiție de 550.000 euro, este amplasată în incinta fabricii și ocupă o suprafață de circa 600 mp. Cuprinde o linie tehnologică completă ce permite ca întreg procesul de producție a noilor vinuri premium să se realizeze acolo. Potrivit reprezentanților Murfatlar, crama are o capa-citate de producție de aproximativ 250 de tone anual, iar obiectivul principal este de a obține vinuri premium cu prețuri între 10 - 20 euro.La acest lucru va pune umărul și Răzvan Macici, un oenolog de talie mondială, cu multă experiență, care a făcut și face carieră în Africa de Sud. S-a născut într-o familie de vinificatori și a crescut în viile din Dealu Mare. Nu se sfiiește să recunoască că atunci când făcea câte o boacănă, tatăl său, regretatul Mihai Macici, o personalitate marcantă a viticulturii românești, îl trimitea la prășit via. A absolvit Facultatea de Horticultură din Iași, o școală care l-a pregătit bine, așa după cum spune chiar el, iar apoi a plecat în Africa de Sud pentru o specializare de doar 18 luni. Aceste câteva luni s-au transformat însă în mai bine de 17 ani. De la asistent vinificator a ajuns, după ani, să ocupe postul de cellermaster la Nederburg, lider al producătorilor de vinuri premium din Africa de Sud și cea mai decorată cramă din această țară.Anul trecut i s-a propus să se alăture echipei Murfatlar și nu a ezitat. "Această propunere a venit într-un moment în care m-am considerat pregătit pentru un capitol nou în viața mea profesională. După dispariția tatălui meu, de anul trecut, căutam și o legătură cu țara (n.r. - și mama și sora lui fiind mutate în Africa de Sud). M-a cucerit și modul în care m-a abordat Murfatlar", spune Răzvan Macici, pentru care, cel puțin deocamdată, pentru el "acasă" înseamnă Africa de Sud.Referitor la producția de anul acesta, lucrurile stau mai mult decât bine. "Este un an minunat. Este o recoltă superbă. Într-un an ca acesta este și greu să nu faci vinuri bune", a spus Răzvan Macici.Cosmin Popescu, directorul general Murfatlar România, a precizat că formula aceasta: crama dedicată în mod exclusiv vinurilor premium și cooptarea în echipă a oenologului Răzvan Macici este, cu siguranță, una de succes.Iată și cum se face un vin bun, premium: strugurii de pe anumite parcele special alese sunt culeși manual și răciți până la temperatura de 8 - 10 grade. Vinificarea urmează a doua zi, când se selectează cu grijă strugurii pe banda de sortare și se îndepărtează cei necopți, zdrobiți și resturile vegetale. Urmează să-și intre în rol utilaje performante, desciorchinatorul, presa și pompele. De exemplu, presa este deservită de un soft special care adaptează presiu-nea în funcție de debitul de must înregistrat.Reprezentanții Murfatlar au precizat că vinurile roșii premium vor sta la maturare între 12 - 24 de luni în cele 200 de butoaie de stejar achiziționate recent, fiecare cu o capacitate de 300 litri."Potențialul zonei îl cunoaștem cu toții. Este o podgorie care poate produce vin de calitate. Totul îmi spune că se pot face vinuri foarte, foarte bune aici", a mai precizat Răzvan Macici.