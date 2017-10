Municipiul Constanţa lipseşte de pe harta energiei verzi

Municipiul Constanța lipsește de pe harta energiei verzi

Sistemul de cogenerare a energiei termice se extinde tot mai mult. În județul Constanța, Rominservices Therm, parte a grupului Rompetrol, a inițiat încă din anul 2005 un proiect de utilizare a surselor de energie regenerabilă. În prezent, compania are instalate în Mangalia peste 540 de panouri solare (totalizând 630 metri pătrați), distribuite în 2 din cele 28 centrale termice operate și care asigură apă caldă menajeră și aport la căldură pentru un număr de 660 de apartamente, dintr-un total de 800 de apartamente arondate. România este la primii pași pe drumul revoluției energetice, dar rezultatele obținute în acest an sunt de-a dreptul încurajatoare. Unele dintre proiecte beneficiază de fi-nanțare nerambursabilă din fonduri europene. Este vorba de investiții în capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea biomasei și biocombustibilului, a forței vântului și a apei (în unități cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), a resurselor geotermale și altele. Parcurile eoliene din Dobrogea sunt deja vestite în Europa. Dacă în numeroase localități ale județului Constanța autoritățile locale susțin și se implică în proiectele de utilizare a surselor de energie regenerabilă, administrația municipiului Constanța pare a nu fi auzit până acum de energia verde. Constanța are un potențial energetic uriaș - soare intens, vânturi puternice mai tot timpul anului, va-luri - care aproape că nu este utilizat.