Muncitorul român preferă condiţia mizeră a şomerului din Occident

MESTERE TITA-CALIN,NU PREA ESTI INFORMAT SI NU INTELEGI ESENTIALUL. LASA-I PE SPECIALISTII IN MATERIE SA VORBEASCA. TU STAI CUMINTE LA FAPTE DIVERSE. AM TRAIT 35 DE ANI IN OCCIDENT SI AM VAZUT MIGRATIA FORTELOR DE MUNCA DIN TARILE MAI SARACE OCCIDENTALE INSPRE CELE BOGATE. PROBLEMA ESTE CA ACESTE MIGRATII, ITALIENII-SPANIOLII-PORTUGEZII,GRECII,AU VENIT, AU STAT CATIVA ANI(10-15) ,TIMP IN CARE TARILE LOR AU AJUNS LA UN NIVEL INALT SI APOI S-AU INTORS LA EI ACASA. NOI SUNTEM IN CACAT DE 30 DE ANI SI O SA MAI FIM. ROMANII ,DE LA NECALIFICATI PANA LA SUPRA-CALIFICATI, NICI NU SE GANDESC SA SE INTOARCA. OARE CARE ESTE EXPLICATIA? AICI ESTE PROBLEMA. MIGRATIA DE LA CEI SARACI SPRE CEI BOGATI EXISTA DIN TOTDEAUNA. OARE AMERICA ,AUSTRALIA, NOUA ZENLANDA CUM S-AU POPULAT? SUNTEM NISTE CACATI CU MOT CARE NE CREDEM BURICUL PAMANTULUI SI ASA O SA FIM INCA 1000 DE ANI. CAND UN MEDIC MUNCESTE CAT UN FOST DETINUT POLITIC LA CANAL SI CASTIGA ATAT CAT SA SUPRAVIETUIASCA.........