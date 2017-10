Mulţumiţi-le lupilor de mare!

Mulțumiți-le lupilor de mare!

În 2010, statele membre ale Organizației Maritime Internaționale au decis ca, în semn de recunoaștere a contribuției unice pe care o au marinarii din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și societatea civilă în ansamblu, ziua de 25 iunie să fie declarată Ziua Navigatorului.În acest an, evenimentul va fi marcat pe plan internațional printr-o campanie on-line, prin care se cere tuturor să dea glas sprijinului lor, folosind rețeaua de socializare. Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) cere oamenilor de pretutindeni să spună „Thank you seafarers!” (Vă mulțumim, navigatori!) pe Facebook, via tweets, fie prin postarea unei imagini video, fie scriind ceva inspirat pe blog. „Obiectivul nostru este să plătim tributul de recunoștință celor 1,5 milioane de navigatori pentru contribuția lor, mult prea des ignorată, la binele public general” - afirmă inițiatorii campaniei.Referindu-se la acest eveniment, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor a declarat: „25 iunie va rămâne în viata marinarilor de pretutindeni ziua lor și numai a lor. Viața pe mare este dură, cu multe griji și responsabilități, cu foarte multa munca și cu responsabilitatea pentru viața celor de lângă tine și pentru bunurilor materiale pe care neapărat trebuie să le transporți în siguranță.Ponderea comerțului pe mare reprezintă 90% din cantitatea bunurilor transportate în lume. Practic, tot ce folosim, tot ce ne înconjoară a făcut parte la un moment dat din viața unui marinar. Acești oameni deosebiți, care fac o muncă deosebită, întimpină greutăți de tot felul, dar nu sunt pregătiți să le facă față chiar la toate. Aici intervine rolul organizațiilor protectoare: sindicatele, serviciile privind bunăstarea navigatorilor, organizațiile guvernamentale și internaționale, care încearcă să reglementeze și să sprijine această categorie socio-profesională.În România, SLN este organizația reprezentativă a navigatorilor, născută în tumultul mișcărilor sociale și cetățenești din Decembrie 1989, organizație non-profit care, prin activitatea sa, încă de la formare, a dovedit forță și dinamism, puterea și inteligența de a trece peste perioadele foarte dificile, fiind un ajutor de bază pentru navigatorul român.”Statisticile spun totul despre rolul și forța SLN:l numărul de membri ai organizației variază între 5.000 și 10.000 pe an, în funcție de evoluția pieței shipping-ului;l navigatori beneficiari de ajutor direct din partea SLN - între 1.000 și 3.000 în fiecare an;l sume recuperate de SLN, ca urmare a neplății drepturilor navigatorilor - între 1.200.000 dolari și 15.000.000 dolari pe an; l navigatori ajutați de SLN, de la înființare și până în prezent - peste 30.000 persoane;l sume recuperate de SLN, de la înființare și până în prezent - aproximativ 90.000.000 dolari;l contracte semnate de SLN pentru navigatori - 450, care au acoperit un număr de peste 9.000 de nave comerciale, care au generat peste 145.000 de îmbarcări și care au adus un aport financiar direct, materializat în salariile navigatorilor, de aproape 2 miliarde de dolari în decursul a 20 de ani de activitate a SLN. SLN este membru al ITF și membru fondator al Federației Europene a Transportatorilor. De Ziua Internațională a Navigatorilor, SLN și cotidianul „Cuget Liber”, transmit un călduros „La mulți ani!” tuturor lupilor de mare!