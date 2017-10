Mulţimea şomerilor UE este cât populaţiile Cehiei şi Ungariei, la un loc

Mulțimea șomerilor UE este cât populațiile Cehiei și Ungariei, la un loc

Numărul șomerilor din spațiul comunității europene a ajuns, la sfârșitul lunii aprilie 2009, la 20.825.000 de persoane, cam tot atât cât populațiile Cehiei și Ungariei luate la un loc. În decurs de numai un an, la armata celor rămași fără loc de muncă s-a adăugat o mulțime de 4.653.000 de bărbați și femei, echivalentul populației Norvegiei ori Irlandei. Rata șomajului comunitar a urcat de la 8,4%, în luna martie, la 8,6%, în aprilie 2009. În urmă cu un an era de 6,8%. Este cel mai înalt nivel atins din ianuarie 2006 și până în prezent. Cele mai scăzute niveluri ale șomajului le-au înregistrat Olanda (3,0%) și Austria (4,2%). La polul opus se află Spania (18,1%), Letonia (17,4%) și Lituania (16,8%). La sfârșitul lunii martie, în România erau înregistrați 513.621 de șomeri, rata oficială a șomajului fiind de 5,6%. Datele sunt, însă, departe de adevăr, dacă avem în vedere faptul că există o categorie foarte largă de șomeri neînregistrați, printre care și cei aflați în străinătate, care au rămas fără muncă sau sunt în căutarea unei slujbe. La nivelul Uniunii Europene, în aprilie 2009, rata șomajului în rândul bărbaților era de 8,6%, cea a femeilor de 8,5%, iar cea a tinerilor de 18,7%. În SUA, șomajul a urcat la 8,9% în aprilie 2009, acesta fiind nivelul cel mai ridicat din ultimii 25 de ani. Japonia, în schimb, stă mult mai bine decât Uniunea Europeană și SUA, cu o rată de doar 4,8% în martie 2009. Scăderea nivelului ocupațional al populației este, în principal, efectul crizei economice, care își are izvoarele în sistemul financiar - bancar. Pe de altă parte, el reflectă incapacitatea politicienilor de a stopa valul concedierilor, prin stimularea creșterii economice. Guvernele marilor puteri occidentale au fost mai preocupate să salveze băncile vinovate de producerea crizei, decât să susțină mediul de afaceri. Iar economia s-a răzbunat, deschizând la maximum robinetul șomajului. Uniunea Europeană se află înaintea unui nou test electoral. Populația comunitară este chemată din nou la vot. Printre cei îndemnați să se prezinte la urne sunt și cei 20.825.000 de șomeri. Mulți dintre ei au votat și în urmă cu 4 ani, când li s-a promis raiul pe pământ.