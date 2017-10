"Mulţi dintre lucrătorii portuari nu mai au viaţă personală, viaţă de familie!"

"Mulți dintre lucrătorii portuari nu mai au viață personală, viață de familie!"

Ultimul barometru social realizat de INSCOP Research în aprilie 2016 arată că doar 20,3% din populație mai are încredere în sidicate. Pentru a afla cum s-a ajuns la un nivel atât de scăzut al credibilității acestora, i-am adresat lui Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex“, următoarele întrebări:- Mă voi rezuma să vorbesc despre nou înființata Federație Sindicală „Trans Conex”, care activează la nivelul portului Constanța. Noi ne străduim, cu resursele de care dispunem, să dăm consistență și vigoare sindicalismului portuar. Sun-tem afiliați la Cartel Alfa. Într-adevăr, situația pentru confederația noastră nu este prielnică. Prin schimbările legislative operate pe timpul Guvernului Boc, mișcarea sindicală a pierdut o serie de pârghii, prin desființarea negocierilor colective la nivel național și de ramură. În ciuda acestor lovituri, sindicalismul românesc a rezistat.- Lucrătorii din zilele noastre au nevoie de sindicate mai mult decât au avut-o vreodată. Modificările aduse Codului Muncii și Legii dialogului social au afectat grav raporturile de muncă, nivelul de salarizare, condiția socială a lucrătorilor. Peste două milioane de lucrători din România sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Este un nivel de salarizare descalificant, întrucât cei mai mulți dintre ei sunt calificați. Cine să lupte pentru creșterea nivelului de salarizare al acestora, dacă nu sindicatele?- Plecarea lucrătorilor la muncă în străinătate este generată de decalajul foarte mare dintre salariile din țară și cele de-aiurea. Eu sunt foarte nemulțumit de acest aspect. Am avut ocazia, anul acesta, să intrăm în negocieri colective la mai multe companii portuare. Unele dintre ele își respectă forța de muncă și o plătesc decent. Dacă ne referim, în schimb, la condițiile de muncă și la programul de lucru, singurul termen potrivit este: de-zastru. Dacă în următorii ani nu se va acționa, nu vom mai avea muncitori în port din cauza bolilor.- Într-adevăr, locul muncii fizice a fost luat, în mare măsură, de munca mecanizată, dar eu mă refer la factorii de mediu și la poluarea de la locul de muncă. Acestea sunt mai grave decât munca fizică. În hambarele navelor se lucrează la minus 20 de grade sau plus 50 de grade. Pe cheu, temperaturile sunt apropiate. Mergeți în silozuri, în magazii să vedeți iadul de pe pământ. Aerul e încărcat cu praf, cu pulberi de la diferite mărfuri. Nici soldatul american nu poate munci 12 ore cu masca pe figură. Culmea, comisia care a venit de la Ministerul Muncii, în urma acțiunilor noastre de protest, a spus că nu a găsit nimic. În porturile moderne din Occident, muncitorul portuar nu vine în contact cu mărfurile pulverulente pentru că cele mai multe dintre acestea sunt trans-portate containerizat.- Sunt patroni din portul Constanța care se îngrijesc de angajații lor și investesc în îmbunătățirea condițiilor de muncă. Dar mare parte dintre ei nu sunt preocupați de factorul uman și chiar sunt deranjați de insistența sindicatelor care cer condiții de lucru mai bune. Dacă au deranjat mai mult decât trebuie, sindicatele incomode sunt distruse, iar în locul lor apar „sindicatele galbene”, care n-au nicio legătură cu angajații.Opinia mea este că mișcarea sindicală trebuie reformată. Trebuie găsite forme noi de organizare, mai eficiente. Conducerile sindicatelor trebuie externalizate. Liderii lor nu trebuie să mai fie angajații companiei și dependenți de patroni. Trebuie să fie angajații sindicatelor. Dacă vor fi plătiți din cotizații, vor răspunde doar în fața mem-brilor de sindicat.- În acest an, după obținerea repre-zentativității, am fost implicați în șapte negocieri. Două le-am încheiat, iar al treilea este aproape de final. Nu sunt rezultate spectaculoase și sunt nemulțumit. Dar atât au putut să obțină sindicatele din între-prinderile respective. Am avut parte de experiențe dure. Am constatat că sistemul, instituțiile statului nu sunt de partea legii, ci a multinaționalelor.Le-au făcut jocurile pentru a ne îm-piedica să trecem la o altă etapă a conflictului de muncă, care ne-ar fi permis să obținem rezultate mai bune. Negocierile ne-au arătat că cea mai gravă problemă cu care se confruntă lucrătorii portuari este nerespectarea demnității umane. Mulți dintre ei au ajuns să nu mai aibă viață de familie, viață personală din cauza programului de lucru.La nivelul portului se depășește cu mult programul de muncă lunar stabilit prin lege. Oamenii se îmbolnăvesc de stres, de inimă din cauza suprasolicitării și al condițiilor de muncă. După lunile de muncă prelungită, care îi duc la epuizare fizică și îmbolnăvire, degeaba li se mai dau zile libere.