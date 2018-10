Mugur Isărescu: Salariile ar trebui să crească prin forţa pieţei, nu să fie majorate de către politicieni

Mugur Isărescu: Salariile ar trebui să crească prin forța pieței, nu să fie majorate de către politicieni

"În România, ne confruntăm cu o serie de provocări, care cu siguranță nu sunt numai aici, ci și la nivelul Uniunii Europene. Una dintre consecințele dramatice ar fi ca salariile să fie majorate de către politicieni, și nu prin forța pieței. Ne confruntăm, de asemenea, cu problema migrației. Avem peste 3 milioane de români, un procent semnificativ din totalul populației apte de muncă, care au plecat din țară pentru a se stabili în alte state membre. Într-o ordine firească, salariile ar trebui să crească odată cu productivitatea și astfel să devenim competitivi. Vorbind despre infrastructură, vreau să menționez că aceasta este esențială pentru a conecta diferite regiuni, regiuni din care și România face parte. Pentru a avea o economie solidă este important să menținem o perspectivă în care să implementăm reforme politice coerente. România are nevoie de o convergență economică stabilă. Este singura cale prin care putem ajunge la destinație", a afirmat Isărescu.



În viziunea guvernatorului BNR, România are trebui să monitorizeze implementarea reformelor structurale, lucru esențial pentru a atinge convergența și a avea o creștere economică durabilă.



"Noi ar trebui să mergem împreună, pentru a avea un mediu economic flexibil. În altă ordine de idei, trebuie să monitorizăm politicile ciclice incluse în reformele structurale. În general, reformele structurale sunt esențiale pentru atinge convergența asigurând o creștere economică durabilă și o economie mai flexibilă pentru a face față șocurilor asimetrice și pentru a beneficia de intrarea în zona euro.



Banca Națională a României (BNR), în colaborare cu European League for Economic Cooperation - România (ELEC - România), organizează, joi, conferința 'The Danube Triangle', cu tema "Convergence towards euro enlargement'.





Salariile ar trebui să crească odată cu productivitatea, o consecință dramatică fiind ca acestea să fie majorate de către politicieni, și nu prin forța pieței, a declarat, joi, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), în cadrul unei conferințe de specialitate.