Mugur Isărescu predă „alfabetul“ crizei

Ținta de inflație a BNR este de 3,2 - 3,5% pentru 2010, economia României va „ateriza” cu bine, după o recesiune puternică, deficitul bugetar prognozat de 2% va fi greu de atins, fondurile structurale pot acoperi scăderea investițiilor străine și politica monetară nu se va relaxa până când guvernul nu trece de la vorbe la fapte. Sunt doar câteva din concluziile la care a ajuns ieri Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR). „Nu știm ce se va întâmpla în continuare, dar suntem pregătiți pentru ce e mai rău. Băncile care au creditat masiv până în vară au reprezentat un factor agravant. Noi ne-am făcut datoria, am ridicat licențe, am aplicat sancțiuni”, a declarat ieri guvernatorul băncii centrale. În prezent, conform spuselor oficialului BNR, România se confruntă cu o criză în formă de V, adică o scădere urmată imediat de creștere. Nu este nici criză U, care presupune o perioadă lungă de recesiune, nici criză L, care înseamnă o scădere bruscă, fără șanse de redresare. El a mai spus că obiectivul de deficit al guvernului, de 2% din PIB, va fi extrem de greu de atins, deși există argumente pentru diminuarea acestuia: „Anul trecut, bugetul a fost încărcat de cheltuieli electorale. 2009 este tot un an electoral, dar pre-ședintele a spus clar că vede altfel acest an”. Guvernatorul i-a avertizat pe producătorii români în legătură cu necesitatea recâștigării pieței interne: „Este o anomalie că țara noastră importă 70% din carne și 90% din fructe”. BNR ia în calcul și posibilitatea de scădere a activității economice, cu 2,5%, și scăderea investițiilor străine directe, care ar putea fi acoperită prin absorbția a măcar 50% din fondurile structurale disponibile în acest an, în valoare de 6 miliarde euro. „Dacă atragem măcar 50 – 60% din cele 6 miliarde, atunci putem contrabalansa reducerea la 4 miliarde euro a investițiilor străine directe”, a spus Mugur Isărescu. În viziunea guvernatorului, avantajele României în fața crizei sunt structura bugetului, care alocă 20% din cheltuieli pentru investiții, gradul mai scăzut de intermediere financiară și ponderea redusă a exporturilor în PIB. „Nu putem relaxa încă politica monetară, până când prevederile din noul proiect de buget, legate de distribuirea cheltuielilor, nu se vor pune în practică. E clar că avem o politică monetară supraîncărcată, avem rate reale de dobândă de 4-5%”, a declarat Isărescu. Banca centrală nu are încă o poziție clară față de un împrumut de la Fondul Monetar Internațional (FMI), aflându-se acum în faza de evaluare a acestei posibilități.