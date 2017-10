Mugur Isărescu: „Igiena bancnotei arată sintetic şi igiena unei societăţi“

Școala de vară BNR

Mugur Isărescu: „Igiena bancnotei arată sintetic și igiena unei societăți“

Ieri, în Aula Magna a Universității „Ovidius“, a avut loc deschiderea oficială a forumului - dezbatere „Școala de vară BNR” (organizat de Universitatea „Ovidius“ și Banca Națională a Ro-mâniei), ce își propune să consolideze parteneriatul cu mediul academic, sub egida proiectului „BNR - Zilele porților deschise pentru studenții economiști”.În cadrul acestuia, membrii Consiliului de Administrație, consilieri și directori din Banca Națională a României dezbat aspecte actuale economice, financiare și instituționale cu zeci de cadre didactice din cele 12 universități partenere în proiect.„Este o întâlnire pe care eu o văd deosebit de importantă, o continuare a frumosului intitulat act «Zilele porților deschise pentru studenții eco-nomiști», care astăzi dovedește că speranța de a fi promițător nu a fost deșartă. Momentul în care ne aflăm arată încă o dată că valențele Universității «Ovidius» sunt largi”, a preci-zat rectorul Universității „Ovidius“, prof. univ. dr. Victor Ciupină.v v vMomentul de ieri a fost marcat de prezența, la Constanța, a lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, care a primit de la rectorul Universității „Ovidius“ medalia și diploma jubiliară realizate cu ocazia împlinii a 50 de ani de la înființarea universității.„Nu-mi era foarte clar cum arăta din profil Ovidiu. Nu știam că are nasul atât de mare”, a glumit Mugur Isărescu despre cadoul ce va putea fi admirat de toți constănțenii în noul sediu BNR de la Constanța, din Piața Ovidiu.În cadrul prelegerii susținute, acesta a subliniat faptul că educația financiară a unei societăți se poate observa și după felul în care arată bancnotele, în funcție de cât de mototolite sunt. „Știți unde se vede că populația este educată financiar? În modul cum păstrează banii. Igiena bancnotei arată sintetic și igiena unei societăți, maniera în care îți prețuiești valorile. Când vorbim despre gradul de civilizație al unei societăți, îl vedem și în maniera în care arată bancnotele, maniera în care sunt utilizate”, a precizat Mugur Isărescu.v v vMugur Isărescu a adus în discuție și datele Poliției Române referitoare la falsificarea bancnotelor în România, falsuri destul de nereușite, dar care au ajuns să circule fără nicio problemă.„Iarăși o chestiune de civilizație a banilor. Falsuri grosiere. Să le poată vedea și un chior și ele totuși să păcălească pe cineva? Concluzia nu poate să fie decât una. Banca Națională a României nu a făcut suficient pentru a educa populația. Poate că și acest lucru este adevărat”, a precizat Mugur Isărescu.v v v„În România, educația economică și financiară este încă precară și nevoia de a o ridica este una reală”, a precizat Mugur Isărescu. „Altfel nu am fi avut atâtea discuții despre costul creditelor, persoane care atunci când au început să dea înapoi creditele să exclame: «Nu am știu!» Ce nu au știut? Că un împrumut nu este o donație și că banii trebuie dați înapoi? Nu au știut că un împrumut are un cost și că acel cost face parte din rambursare? Nu au știut că un împrumut trebuie corelat cu veniturile viitoare și că și-ntr-o parte și în alta o să apară necunoscute? Dacă nu te uiți atent la condițiile de dobândă și la nivelul veniturilor… Nu știau despre faptul că economia de piață are și suișuri și coborâșuri? De aici tragem concluzia că instituțiile care trebuia să facă educație financiară, și nu doar Banca Națională, ci este vorba și despre băncile comerciale, nu au făcut acest lucru. Nu au atras atenția, de exemplu, asupra faptului că un contract cel puțin trebuie citit”, a mai precizat guvernatorul BNR.„Probabil că nu s-a repetat suficient de mult că în viața unui credit din punct de vedere emoțional sunt două etape. Una, de mare fericire, când iei bani, și a doua etapă, mult mai lungă, de mare tristețe, când începi să-I dai înapoi”, a explicat Mugur Isărescu, într-un mod mai plastic, necesitatea unei bune informări.Lansat în 2009, proiectul „BNR - Zilele porților deschise pentru studenții economiști” vizează îmbunătățirea nivelului de cunoaștere în mediul universitar a activității băncii centrale, a rolului, funcțiilor și implicațiilor deciziilor acesteia în economia românească.