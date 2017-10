Mugur Isărescu: Bugetul este ambițios pe partea de venituri, iar cheltuielile optimiste

07 Februarie 2017

Bugetul de stat pe anul 2017 este ambițios pe partea de venituri, iar pe partea de cheltuieli este optimist, având în vedere cum s-au efectuat acestea în anii precedenți, a declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu."Am analizat proiectul de buget. Din punctul de vedere al stabilității prețurilor și stabilității financiare, un buget care are un deficit mai mic de 3% ne ajută. Ajută politica monetară. Ne-am uitat și la construcția bugetară și cred că acest buget este unul ambițios, mai ales pe partea de venituri. Pe partea de cheltuieli, cred că bugetul este mai degrabă optimist, având în vedere maniera în care s-au efectuat cheltuielile în anii precedenți", a afirmat Isărescu, potrivit stiri.tvr.ro.În ceea ce privește protestele din ultimele zile, guvernatorul BNR a atras atenția asupra faptului că instabilitatea și tensiunile politice nu ajută la stabilitatea monetară și financiară."Instabilitatea și tensiunile politice nu au cum să ajute în bine stabilitatea monetară și financiară, dar, ca să citez o publicație, după câte vedeți, economia își vede de treabă, dar nu trebuie să o punem la încercare!", a avertizat Mugur Isărescu.Bugetul pentru 2017 se va încadra în ținta de deficit de sub 3% din PIB, a declarat, luni, prim-ministrul Sorin Grindeanu, în deschiderea ședinței plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului."Bugetul anual este, cu siguranță, un moment important pentru România, pentru Guvern și pentru Parlament, deoarece sunt prioritizate toate proiectele și toate programele publice pe termen scurt și mediu. Este poate singurul moment în care semnificația cuvintelor din declarațiile politice este înlocuită cu realismul rece al cifrelor din proiectul legii bugetului de stat și al asigurărilor sociale. Putem astfel contribui la îmbunătățirea calității vieții românilor în 2017 fără a pretinde însă că mulțumim pe toată lumea. Proiectul de buget pentru anul 2017 este configurat pe un cadru macroeconomic cu o valoare a PIB de 815,195 miliarde lei și pe o creștere economică de 5,2%. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,96% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,98% din PIB cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB potrivit Tratatului de Maastricht", a afirmat Grindeanu, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterile pe proiectul de buget pe 2017.Potrivit acestuia, veniturile bugetare proiectate pentru 2017 sunt estimate la 254,717 miliarde de lei, respectiv 31,3% din PIB."Veniturile din economia internă reprezintă 232,5 miliarde de lei, respectiv 28,5% din PIB, iar sumele de la UE și alți donatori sunt estimate la 22,3 miliarde lei, dintre care 12,4 miliarde lei pe politică agricolă și 9,9 miliarde de lei pe politică de coeziune și alte programe. Cheltuielile bugetare sunt estimate la 278, 817 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 34,2% din PIB", a precizat premierul.