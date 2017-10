„MSC Flaminia“ a primit „bilet de voie“ în portul Constanţa

1

Oare ce procent din romanii zdraveni la ca mai sunt in tara ? Tare am impresia ca suntem precum conservele alea,30% adevar,restul ,,E''-uri. De ce nu repara coreenii nava in tara lor ? Eu zic ca motivul este evidenta posibilitatii de a face orice,oricand in Romania, o tara zombificata.Cateva voci razlete ale unor romani treji,se pierd in bolboroseala uniforma ca de basini subacvatice ale liderilor,ale capilor fara cap. Se ne fie tarana usoara,macar atata sa avem,daca si asa ne-am pus pe program de autodistrugere.