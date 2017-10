Mozaic economic

Sâmbătă, 24 Aprilie 2010

SC VILA - reorganizare judiciară Adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat inițierea cererii de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară a SC VILA SA Constanța. Planul de reorganizare are în vedere stingerea datoriilor societății. Administratorul unic a fost împuternicit să demareze formalitățile în justiție. Potrivit raportului cenzorilor, în anul 2009, societatea a realizat venituri totale de 133.239 lei, a cheltuit 667.911 lei și a înregistrat o pierdere brută de 534.672 lei. În anul precedent, fusese consemnat un profit brut de 2.133.078 lei. A crescut stocul de carburanți de pe mare Norii de cenușă eliberați de vulcanul din Islanda au provocat creșterea cantității de produse petroliere stocate pe mare. Întrucât circa 70% din zborurile aeriene din Europa au fost întrerupte, consumul de carburanți a scăzut dramatic. Cererea de produse petroliere a scăzut cu circa un milion de barili pe zi. Cele mai multe stocuri de carburanți pentru aeronave sunt depozitate pe tancurile petroliere din Orientul Mijlociu. Conflict de interese la „Daewoo - Mangalia“ Sindicatul „Navalistul”, din cadrul companiei mixte româno-sud coreene „Daewoo - Mangalia Heavy Industries”, a înregistrat, la Agenția Județeană pentru Protecția So-cială, sesizarea privind deschiderea conflictului de interese. Pe data de 28 aprilie urmează să aibă loc concilierea dintre reprezentanții sindicatului și cei ai administrației. Negocierea noului contract colectiv de muncă s-a blocat, pentru că cei doi parteneri sociali nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind majorările salariale, administrația propunând creșterea zero. Sindicaliștii susțin că DMHI nu mai are probleme financiare, întrucât ar fi obținut un credit sindicalizat, cu garanții guvernamentale.