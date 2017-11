Mozaic economic

Sectorul companiilor din România este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țări europene, foste socialiste. România are doar 2,2 IMM la suta de locuitori, față de media UE de 4,5 firme, din care: Cehia - 9,4; Slovacia - 7,5; Slovenia - 6,4; Lituania - 5,4; Ungaria - 5,3; Letonia - 5,2; Estonia - 4,9; Bulgaria - 4,4; Polonia - 4,1.★ ★ ★Potrivit BNR, o proporție ridicată dintre societățile comerciale din România au un rol neînsemnat în formarea PIB. Astfel: 26% dintre companii au venituri zero (164 mii unități); 41,6% nu au salariați (264 mii de unități); 42,3% au capitaluri proprii negative (269 mii unități); 15,8% cumulează toate cele trei comportamente enumerate mai sus. ★ ★ ★În prezent, la Bursa de Valori București, sunt tranzacționate, zilnic, în medie, peste 36,7 milioane de acțiuni emise de 88 de companii de pe segmentul principal. În acest an, au avut loc până acum 222 de ședințe de tranzacționare, în care au fost realizate aproape 730.000 de tranzacții cu peste 8,15 miliarde de acțiuni, cu o valoare cumulată de 10,8 miliarde de lei. ★ ★ ★Valoarea de piață a celor 88 de companii listate la BVB pe piața principală este de 165 miliarde de lei (echivalentul a 35,5 miliarde de euro).