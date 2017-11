Mozaic economic

Ştire online publicată Miercuri, 08 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană intenționează să întocmească lista neagră a paradisurilor fiscale din întreaga lume. Măsura vine după dezvăluirile făcute, duminică, de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigații, sub numele „Paradise Papers”.★ ★ ★La nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la sfârșitul trimestrului II al acestui an, România s-a situat pe locul 5 între statele membre UE, cu cel mai scăzut nivel de îndatorare și cu mult sub media de îndatorare a statelor membre ale UE de 83,4% din PIB, cu un nivel al datoriei publice în PIB de 37,2%. ★ ★ ★Execuția bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB conform metodologiei naționale de calcul, față de deficitul programat pentru finele lunii septembrie, de 2,35% din PIB, a anunțat ministrul de finanțe, Ionuț Mișa.★ ★ ★Veniturile colectate la bugetul general consolidat, în primele 9 luni ale anului fiscal 2017, sunt mai mari cu 5,9% față de cele realizate în perioada similară a anului 2016 (un plus de 8,84 miliarde de lei în cifre absolute - respectiv 158,04 miliarde de lei în 2017, față de 149,20 miliarde de lei în 2016). ★ ★ ★Obligațiile fiscale declarate în aceeași perioadă înregistrează o creștere cu 6,2%, respectiv 9,32 mi-liarde de lei.★ ★ ★În primul semestru din anul 2017, conform datelor din bilanțurile contabile, cifra de afaceri per total economie a depășit 609 miliarde lei, în creștere cu 8,5% față de semestrul I 2016. În aceeași perioadă, profitul brut a crescut cu 8,4%, iar rata profitabilității a fost de 6%. ★ ★ ★Margrethe Vestager, comisarul european pentru concurență, a afirmat că anumite companii din IT subminează democrația și permit „fricii” și „lăcomiei” să declanșeze comportamente anticoncurențiale pe piață. Demnitarul a etichetat Google, Facebook și Apple drept companii care evită anumite prevederi și distorsionează concurența, prin abuzul de poziție dominantă pe piață.★ ★ ★Rata dobânzii de politică monetară se menține la nivelul de 1,75% pe an, a decis consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.