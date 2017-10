Mozaic economic

Gigantul japonez Kawasaki Heavy Industries Ltd a anunțat că ia în considerare o revizuire drastică a activității sale de construcții navale, din cauza înrăutățirii profitabilității și a subliniat că aceasta îl poate scoate din afaceri.Compania și-a revizuit prognoza privind profitul, acesta fiind inferior celui din precedentul an financiar, încheiat în luna martie. Construcțiile de nave, la nivel mondial, se confruntă cu o scădere dramatică a comenzilor pe fondul unei economii globale volatile.x x xDaewoo Shipbuilding & Marine Engineering, din Coreea de Sud, al doilea mare constructor de nave al lumii ar urma să-și diminueze capitalul în luna octombrie. Operațiunea este gândită de autoritățile financiare coreene și băncile creditoare majore ca o măsură de îmbunătățire a situației financiare a companiei, care a fost în pericol să fie delistată de pe piața principală a bursei din Coreea, tranzacțiile fiind sistate pe data de 14 iulie.DSME a raportat venituri mai proaste decât se aștepta, în perioada aprilie - iunie 2016, pierderea netă fiind de 1,22 trilioane de woni, mai mare cu 1 trilion de woni decât estimarea inițială.Prin reducerea numărului de acțiuni, deținute în mare parte de principalul acționar KDB, se urmărește refacerea capitalul DSME, nicidecum plata acționarilor, arată publicația Pulse.x x xLa 30 septembrie 2016, rezervele valutare la Banca Națională a României se situau la nivelul de 33.299 milioane euro, față de 32.968 milioane euro la 31 august 2016. Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2016 au fost de 37.256 milioane euro, față de 36.898 milioane euro la 31 august 2016.