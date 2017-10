Moş Crăciun le aduce un an mai bun lupilor de mare

Moș Crăciun le aduce un an mai bun lupilor de mare

Ieri, la serbarea Pomului de Crăciun, sediul Sindicatului Liber al Navigatorilor a fost neîncăpător. Au răsunat colindele, iar moșul a împărțit daruri bogate. „În acest an, peste 800 de copii ai membrilor noștri de sindicat au venit să primească pachetele cu daruri de sărbători. Noi ne așteptam să se prezinte circa 1.000 de copii, dar probabil că timpul nefavorabil i-a împiedicat să coboare în port” – a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul sindicatului. Referindu-se la anul 2009, el a spus: „A fost un an greu pentru shipping-ul internațional. Circa 20% dintre navele flotei mondiale au fost trase pe dreapta, din lipsă de mărfuri. Cu toate acestea, SLN a reușit să păstreze locurile de muncă pe care le-a câștigat pentru navigatorii români. Shipping-ul s-a confruntat cu fenomenul pirateriei, iar unii dintre com-patrioții noștri au fost luni de zile prizonierii piraților somalezi. Din nefericire, unul dintre ei, fitterul Ion Gelu Plavovschi, de pe tancul petrolier Maran Centaurus, se află încă în captivitate. România deși mai are doar 5 nave sub pavilion național, este a 14-a națiune a lumii care furnizează forță de muncă marinărească. Sunt semne că anul 2010 va aduce o relansare a economiei mondiale și, odată cu aceasta, shipping-ul se va trezi la viață.”