Moody’s: „România nu trece la euro în următorii zece ani”

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Șansele ca România să adopte euro în calendarul stabilit sunt mici, din cauza problemelor fiscale structurale și a faptului că voința politică în acest sens este slabă, consideră Kenneth Orchard, analist în cadrul Moody’s, citat de NewsIn. Mai mult, el crede că statul român nu va trece la euro în următorii zece ani. „Șansele ca România să intre în zona euro în 2014 sunt mici. Eu nu cred că România va adopta euro în următorii zece ani, deoarece are probleme fiscale structurale care vor continua, iar Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană (BCE) vor fi stricte în acest sens”, a spus Orchard. Pe de altă parte, el susține că în România nu este vizibilă „voința politică” de a corecta dezechilibrele economice în scopul adoptării euro. „Teoretic, este posibil ca România să ajusteze deficitul bugetar spre limitele impuse de UE, dar nu văd asemenea voință. Nici clasa politică, nici populația nu par să-și dorească asta. În unele țări, adoptarea euro are importanță în plan politic. De exemplu, guvernul estonian a făcut reforme pentru a putea adopta euro. În România nu există o dezbatere în acest sens”, a mai spus analistul Orchard. Pentru 2009, agenția de evaluare financiară prognozează un deficit bugetar de 8,5% din PIB în România. Autoritățile române s-au angajat, prin acordul cu FMI și UE, să se încadreze în acest an într-o țintă de deficit bugetar de 7,3% din PIB, urmând ca în 2010 să îl reducă la 5,9% din PIB, potrivit standardelor locale. Conform Tratatului de la Maastricht, unul dintre criteriile principale pentru adoptarea euro este limitarea deficitului bugetar la 3% din PIB. Totodată, Orchard apreciază că noul guvern va fi obligat să continue reformele structurale în contextul acordului cu FMI și UE. „După formarea noului guvern, reformele vor reîncepe. FMI și UE au fost oricum foarte răbdătoare până acum, deci autoritățile române nu vor avea de ales - trebuie să progreseze. România are un istoric de întrerupere a reformelor. Perioadele de progres rapid sunt de obicei urmate de perioade de încetinire a acestora. Cred însă că prima jumătate din 2010 va fi un interval de progres pe partea de reforme structurale”, a mai spus analistul de la Moody’s.