Moody’s: „Creşterea economică a României va fi de 2,3%, în 2010"

Moody’s: „Creșterea economică a României va fi de 2,3%, în 2010"

Ştire online publicată Joi, 21 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția de rating Moody’s și-a îmbunătățit estimările legate de creșterea economiei românești anul acesta, la 2,3%, față de prognoza din luna octombrie 2009, de 1,2%, așteptându-se anul acesta la un deficit bugetar de 6,3% din PIB, ușor sub estimarea anterioară, de 6,4% din PIB. „Datele macroeconomice sugerează că recesiunea este aproape de sfârșit, iar Moody’s crede că economia își va relua creșterea în trimestrul al doilea din 2010. Exporturile s-au stabilizat, iar lichiditatea la nivel intern s-a îmbunătățit în ultimele luni, ceea ce ar trebui să susțină recuperarea economiei mai târziu în acest an”, se arată în ultimul raport al agenției de evaluare financiară. Cu toate acestea, analiștii Moody’s se așteaptă ca economia românească să se miște „lent pentru câțiva ani”, din cauza unei creșteri mai temperate în majoritatea economiilor europene și pe fondul unei creșteri slabe a creditului. În privința deficitului de cont curent, agenția de rating prognozează pentru România o ajustare de până la 3,5% din PIB la finalul acestui an. De asemenea, Moody’s a clasificat puterea financiară guvernamentală ca „medie”, ca urmare a combinației dintre povara mică a datoriei publice și cadrul fiscal fragil. Conform estimărilor agenției de evaluare financiară, datoria publică va ajunge la finalul lui 2010 la 27,4% din produsul intern brut (PIB). „Cu toate că venitul mediu rămâne cu mult sub media zonei euro, acesta a crescut semnificativ în ultimii zece ani, iar integrarea din ce în ce mai puternică pe partea instituțională, financiară și a comerțului în Europa ar trebui să sprijine convergența reală pe termen lung”, se mai arată în raport. Pe de altă parte, agenția de rating estimează pentru finalul acestui an o inflație de 3,5%.