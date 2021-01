Moneda euro a atins cel mai ridicat nivel de după luna aprilie 2018

Moneda euro a atins miercuri cel mai ridicat nivel de după luna aprilie 2018, în condiţiile în care incertitudinea politică din SUA a afectat cotaţia dolarului american, transmite DPA şi Agerpres.







După creşterile constante înregistrate în ultimele zile, cotaţia monedei euro a ajuns miercuri până la 1,2349 dolari, după ce un grup de aleşi republicani din Camera Reprezentanţilor şi Senat au decis să conteste înfrângerea lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale. În plus, posibilitatea ca Partidul Democrat să controleze Senatul după alegerile din Georgia a crescut incertitudinea politică în cea mai mare economie a lumii.







În pofida aprecierii monedei euro în ultimele zile, un important indicator economic publicat miercuri arată dificultăţile cu care se va confrunta economia zonei euro în lunile următoare. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) în zona euro, care măsoară activitatea în industrie şi sectorul serviciilor, a urcat la 49,1 puncte în decembrie, de la 45,3 de puncte în noiembrie, dar sub estimarea preliminară de 49,8 puncte, conform datelor firmei Markit, cu sediul la Londra. Un indicator PMI de peste 50 de puncte arată o expansiune a economiei, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflectă o contractare a economiei. Conform datelor Markit, economia zonei euro a avut un început slab de an, ceea ce ar putea să se reflecte asupra cursului de schimb al monedei euro.