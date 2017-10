Moldovenii veniţi pe litoral: "Nu ştiam că există o staţiune aşa de frumoasă ca Eforie"

2

Eliminarea mogulului

OAMENI BUNI SE APROPIE VOTUL, VA ASTEPT CU SUFLETUL DESCHIS, LA VOT NU SUNTENTI AMENINTATI, SUNTETI SINGURI IN CABINA, NU VATI SATURAT DE ATATEA AMENINTATI ALE ACTUALULUI PRIMAR,NU VATI SATURAT (PROMISIUNI) ?IN ORAS SE MAI VORBESTE CA FATA CEA MICA A MOGULUI ARE HIV SI LUI II ARDE SA CANDIDEZE, RUSINE !