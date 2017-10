MOL caută administrator pentru benzinării din Constanţa

MOL caută administrator pentru benzinării din Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 26 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

„Majoritatea benzinăriilor MOL România funcționează sub platforma CODO - Company Owned, Dealer Operated, în timp ce rețeaua achiziționată în luna februarie include unități care funcționează sub diverse forme de administrare. Având în vedere necesitatea de a oferi clienților și partenerilor produse și servicii de înaltă calitate și de a asigura respectarea standardelor în întreaga rețea a Grupului MOL în România, invităm antreprenorii să își trimită candidaturile pentru administrarea în regim de agenție a 35 de stații din rețeaua noastră extinsă”, a declarat Camelia Ene, Head of Retail, MOL România.Benzinăriile care vor trece la noua platformă de operare sunt amplasate în diferite localități: Adunații Copăceni (jud.Giurgiu), Borș (jud.Bihor), București, Constanța, Corbii Mari (autostrada A1, jud.Dâmbovița), Craiova, Florești (jud.Prahova), Hunedoara, Mărăcineni (jud.Buzău), Oradea, Otopeni, Petroșani, Pitești, Ploiești, Reșița, Rupea (jud.Brașov), Sebeș, Târgoviște, Târgu Jiu, Timi-șoara, Vladimirescu (jud.Arad).