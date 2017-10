Modificări aduse Codului Fiscal

OUG nr. 109/2009, pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 13/10/2009) a adus schimbări și în privința cheltuielilor de sponsorizare, mecenat și cu bursele private. Actul normativ precizează următoarele: „contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, po-trivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, la nivelul valorii minime dintre: 1) 3 ‰ din cifra de afaceri, 2) 20% din impozitul pe profit datorat. În limitele respective se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcției de localuri, al dotărilor, achizițiilor de tehnologie a informației și de documente specifice, finanțării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialiști, a burselor de specializare, a participării la congrese internaționale.” Având în vedere aceste prevederi, să analizăm câteva situații concrete. Să luăm cazul unei societăți comerciale care are o cifră de afaceri de 100.000.000 de lei și un profit brut de 100.000 de lei. Potrivit legii, ea are de achitat un impozit pe profit de 16.000 lei. 3 ‰ din cifra de afaceri este egal cu 300.000 de lei, iar 20% din impozitul pe profit datorat, cu 3.200 de lei. Cum ultima valoare este cea mai mică, rezultă că respectiva firmă poate deduce, din impozitul pe profit, sponsorizări care nu depășesc în total 3.200 de lei. Un alt exemplu. O firmă are o cifră de afaceri de 100.000 de lei și un profit brut de 10.000 de lei. Impozitul pe profit datorat este de 1.600 de lei. 3 ‰ din cifra de afaceri este egal cu 300 de lei, iar 20% din impozitul pe profit datorat, cu 320 de lei. În acest caz, prima valoare este mai mică, deci respectiva firmă poate deduce, din impozitul pe profit, sponso-rizări care nu depășesc în total 300 de lei.