Modernizarea infrastructurii feroviare costă statul român peste 1,6 miliarde de lei

Sâmbătă, în stațiunea Venus, au fost demarate lucrările seminarului organizat de către Ministerul Transporturilor, având ca principală temă de discuții „Strategiile de dezvoltare a transportului feroviar”. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care, pe plan european, se manifestă o tendință de creștere a transportului feroviar. Deși era așteptat să participe, în calitate de ministru al transporturilor, Ludovic Orban a lipsit de la întâlnire, în aceste condiții, cuvântul de deschidere revenind directorului general din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Transport Feroviar, Claudiu Dumitrescu, care a vorbit despre obiectivele lucrărilor de modernizare ce vor fi demarate, în contextul în care transportul feroviar din România a înregistrat un declin în ultimii zece ani, pe fondul calității tot mai scăzute a infrastructurii feroviare. Potrivit acestuia, principalele direcții care vor fi urmărite prin efectuarea lucrărilor de modernizare au în vedere reabilitarea infrastructurii feroviare a coridorului IV (2007-2013) și a coridorului IX (2010-2020), reabilitarea rețelei TEN-T, interoperabilitatea cu celelalte infrastructuri de transport european conexe și transformarea stațiilor de cale ferată cu trafic semnificativ în centre comerciale, generatoare de profit pentru calea ferată (2007-2013). În plus, se are în vedere implementarea unei noi politici de management astfel încât să se realizeze o reducere a costurilor infrastructurii și să asigure o capacitate în funcție de cerințele pieței. „Pe lângă aceste obiective generale, există și o serie de obiective specifice care sunt structurate pe două planuri. În primul rând, urmărim scurtarea perioadei de pregătire a proiectelor prin declararea utilității publice a lucrărilor pe coridoarele Pan-Europene și prin asigurarea fondurilor bugetare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, avizelor și acordurilor. În al doilea rând, vizăm menținerea unui ciclu economic în implementarea proiectelor prin asigurarea fluxului financiar și prin maximizarea beneficiilor scontate pe durata de viață a lucrărilor”, a declarat Claudiu Dumitrescu. În acest an, pentru realizarea programului de reabilitare a infrastructurii feroviare, au fost alocate fonduri în valoare totală de 1.672 de milioane de lei, din care 1.123 de milioane de lei reprezintă credite. 