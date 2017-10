Moda se reîntoarce la clasic, la alb-negru şi blănuri!

Moda se reîntoarce la clasic, la alb-negru și blănuri!

Liliana Turoiu este designer și lector universitar dr. la Departamentul de Modă din cadrul Universității Naționale de Arte București. Una dintre principalele sale activități este cercetarea în domeniul modei, iar „laboratorul” său de studiu sunt târgurile și expozițiile internaționale de specialitate. Dacă ai întreba-o la câte astfel de evenimente a fost pre-zentă în ultimii cinci ani, i-ar fi mai ușor să le enu-mere pe cele de la care a lipsit. Prezentă la Constanța (gazda celei de a 69 ediții a TINIMTEX 2014), Liliana Turoiu a susținut o conferință de presă în care a prezentat tendin-țele cele mai importante din punct de vedere stilistic și cromatic în domeniul confecțiilor și acce-soriilor și a vorbit despre târgul care dă direcția modei din lume: Who’s Next Pret a Porter Paris.„Moda se reîntoarce la clasic”, a anunțat cercetătoarea. „Combinațiile de alb-negru revin. Anul acesta se poartă imprimeurile mari, geo-metrice și florale. Ținuta pentru tinere promovează linia dreaptă, specifică anilor Ž60. Rochiile sunt mai lejere; nu subliniază formele corpului. Atât în moda feminină, cât și în cea masculină sunt prezen-te imprimeurile inspirate din artă și sport. Pelerinele, paltoanele foarte lungi sunt piese foarte importante ale sezonului. La femei, sacourile scurte se asociază mai mult cu pantalonii decât cu fustele. Tendința este de a se păstra câteva piese bărbătești în moda pentru tineret, feminină: sacourile, redingotele cu pantaloni, tocurile, salopetele. Tricotajele sunt la mare preț în acest sezon mai mult decât altă dată. Colecțiile marilor creatori cuprind ținute realizate integral din tricot. Hainele cu blană sau din blană naturală ori artificială vor fi prezente în acest sezon. Noutatea în cazul lor este că, în afară de culorile alb, negru ocru, maro și bej, sunt pre-zente și culori foarte puternice, pre-cum roșu și oranj. Tema orientală, pe care o știm din covoare și arhitectură, este trans-pusă în haine. Motivele orientale apar în alb, negru sau bleumarin, ori în culori foarte vii. Tema sport chic se dezvoltă tot mai puternic. Rochiile sclipitoare și bluzele din dantelă sunt asortate cu pantaloni care seamănă cu cei de trening și cu adidași. Nu este vorba de o revoltă artistică, ci de o tendință în care se combină piese care aparent nu se potrivesc. Desigur, în colecțiile marilor creatori, aceste piese sunt confec-ționate din materiale foarte prețioase și se asortează foarte bine. Tinerii adoptă genul acesta de look, mai colorat și cu încălțăminte sport. În cazul accesoriilor, sunt preferate gențile de dimensiuni mari, multe sunt gen servietă. Pentru decorația lor se folosesc lanțuri ori franjuri din piele (influență etno). În unele cazuri, sunt confecționate din blană naturală sau sintetică. În moda masculină, s-au impus albastrul închis alături de gri și negru, carourile și dungile. Nu se mai poartă sacourile largi, iar pantalonii sunt ușor conici. Revine sacoul la două rânduri de nasturi. Paltoanele în culori închise (gri, bleumarin, negru, bej) și blănurile se impun la bărbați în viitorul sezon. Moda nu are nimic întâmplător în evoluția ei. În perioadele de criză financiară ori mai dramatice, moda propune culorile ferme. Momentul revenirii în actualitate a roșului, a culorilor puternice și clasicului, corespunde momentului ridicării tonusului social și economic. Moda revine la culoare, di-namism și bucurie în vremurile bune.”