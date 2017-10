Moda anului 2013 a sosit la Mamaia

Pe litoral, marea atracție comercială a sezonului de iarnă este, fără îndoială, noua ediție a Târgului de îmbrăcăminte și încălțăminte „CONFINTEX”. Găzduit de Pavilionul Expozițional Constanța, din Mamaia, târgul este deschis în perioada 30 ianuarie - 3 februarie 2013.La conferința de presă dedicată evenimentului, Aureliențu Popescu, directorul general al SC Expo Confintex, organizatorul manifestării expoziționale, a declarat că și-au anunțat participarea aproximativ 90 de firme din București, Constanța, Iași, Ploiești, Vrancea și Arad.În standuri - care ocupă o suprafață de 2.000 metri pătrați - cumpărătorii vor găsi o ofertă bogată de confecții textile pentru adulți, confecții din piele și blană, tricotaje, confecții pentru copii, lenjerie de pat, încălțăminte și marochinărie.Târgul va avea două secțiuni. Una este dedicată soldărilor, lichidării stocurilor din colecțiile de toamnă și iarnă. Vizitatorii vor putea achiziționa produsele la prețuri cu 30% până la 50% mai mici, a declarat Aureliențu Popescu. Cea de-a doua secțiune cuprinde noile colecții de primăvară și vară.Se știe, deja, care este moda anului 2013. Marile case de modă, designerii și producătorii (printre care și cei români) i-au stabilit de multă vreme tiparele. Primele mostre au fost prezentate la „Săptămâna Modei” de la Paris, Londra, Milano și New York.În acest an, sunt în vogă combinațiile de alb și negru. Se poartă dungile, indiferent de culoare și poziție: orizontale, verticale sau în combinații de modele.Se caută imprimeurile. Trebuie să fie cât mai mici. Imprimeurile florare se combină cu alte modele, precum bulinele.Dacă se optează pentru haine supradimensionate, atunci numai o piesă din ținută poate fi largă. O bluză de acest fel trebuie completată cu un pantalon skinny. Sau invers, un pantalon larg merge cu o bluză strânsă pe trup.Revin fustele din piele, chiar din culori tari. Doar o piesă din ținută poate fi din piele. Se poartă gențile colorate. Dau prospețime și tinerețe celei ce le poartă.Un accesoriu important îl reprezintă ochelarii. Aceștia trebuie să fie îndrăzneți, cu rame ciudate, colorate sau cu imprimeuri ori dintre cei supradimensionați. Se poartă iarăși ochelarii în formă de ochi de pisică ori cei inspirați din moda anilor Ž60.Organizatorii târgului sunt preocupați de educarea consumatorilor, ajutându-i să evite gafele vestimentare. Iată câteva recomandări pentru doamne și domnișoare: „Nu purta niciodată ciorapi cu pantofi decupați sau sandale! Este inestetic și lasă o impresie proastă. Pantalonii scurți nu se poartă cu ciorapi. Dacă totuși vrei să porți ciorapi pe sub pantalonii scurți, alege-i pe cei de culoarea piciorului, fără licra! În acest an se poartă pantalonii până la gleznă cu pantofi înalți. Ar fi o mare greșeală dacă ciorapul tău n-ar fi de culoarea piciorului, fără licra și n-ar fi cel puțin până la genunchi de lungi. Alege geanta în funcție de eveniment și de funcționalitatea pe care trebuie să o îndeplinească cu acea ocazie!”Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte „CONFINTEX” a ajuns la cea de a 117-a ediție, grație interesului manifestat de producătorii și comercianții din domeniu, dar mai cu seamă de publicul constănțean, foarte pretențios și exigent, afirmă Aureliențu Popescu. Constanța reprezintă polul modei din România și, între târgurile de profil organizate de Expo Confintex, asigură cele mai multe vânzări.Organizatorii se așteaptă la o audiență ridicată din partea publicului. Constănțenii s-au bulucit la edițiile precedente ale târgului și, mai ales, au făcut numeroase cumpărături. De aceea și producătorii români se înghesuie să vină la Constanța cu ce au mai de soi.Programul de vizitare a târgului este următorul: de miercuri, 30 ianuarie, până sâmbătă, 2 februarie, între orele 10 și 19; duminică, 3 februarie, între orele 10 -15. Succes la cumpărături!