Mobila de lux şi mobila din carton, în competiţie la târgul din Mamaia

Mobila de lux și mobila din carton, în competiție la târgul din Mamaia

Nu încape îndoială, premiul de ori-ginalitate al celei de-a șasea ediții a Târgului Mobila Expo Constanța, găzduit de Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia, i se cuvine producătorului Foldo, din București. Standul acestuia, pe care îl găsești cum intri în expoziție, pe stânga, atrage ca un magnet vizitatorii de toate vârstele.Foldo reușește să șocheze nu doar prin faptul că folosește materialele reciclabile (cartonul) la producerea mobilierului, cât mai ales prin concepție, design și bun gust. Mobilerul are linii frumoase, este modern, demontabil, ușor de ansamblat și foarte ieftin. Un fotoliu, modelul standard, fără perne, costă 169 de lei, o masă se vinde cu 120 de lei, iar un pătuț pentru prunci, cu 100 de lei. Mobilierul poate fi decorat cu imprimeuri sau în culorile dorite.„Locuiam cu chirie în București și mă mutam frecvent. De aici mi-a venit ideea să realizez un mobiler ușor, demontabil”, povestește Nicolae Baciu (38 de ani), designerul și fondatorul firmei.Tânărul este absolvent al Facultății de Marketing și Afaceri Internaționale, dar pasiunea sa este designul. În 2014, a înființat firma și s-a apucat să confecționeze mobilier din materiale reciclabile. Și-a câștigat repede clientela și vânzarea este „bună spre foarte bună”. În 2015 a realizat o cifră de afaceri de 60.000 de euro pe segmentul de mobilă.În timp ce discutăm, un cuplu tânăr cercetează pătuțul pentru bebeluși, confecționat din carton. Este o piesă frumoasă, de basm. Viitorii părinți sunt încântați. Mărturisesc că eu mi-aș dori să mai fiu copilaș, să dorm măcar o noapte în el.Alături, două doamne în vârstă, să tot aibă 60 de ani, pipăie mesele și fotoliile din carton. Nu le vine a crede ceea ce văd, dar ochii nu le înșeală. S-au întâlnit cu viitorul și sunt șocate.Să mergem mai departe prin târg! Firma Nord Simex din Satu Mare produce mobilier de lux, din lemn masiv, cu ornamente sculptate manual și intarsii. Fabrica s-a înființat în anul 2000 și are 230 de lucrători. Producția, în proporție de 90%, este exportată în Rusia, îmi spune directorul de marketing Florin Faur.Mobila cu ținută regală, expusă la târg, este destinată clienților din pătura superioară a societății, oamenilor cu bani mulți și gusturi rafinate. Eleganța ei îți ia ochii. O sufragerie costă 40.000 de lei, iar un dormitor, 35.900 de lei. E ceva!Vecinii noștri turci sunt reprezentați de firma Vario, producător de uși, parchet și plăci pentru mobilă. Produsele expuse sunt destinate atât populației, cât și industriei hoteliere. O ușă clasică costă între 650 și 1.000 de lei. Firma asigură motarea ei pentru tariful de 100 de lei.Dar iată și standul fabricii Previ, din București, supranumită „Fabrica de saltele”. Firma a fost înființată în 2001 și are 25 de angajați. La târgul din Mamaia expune o colecție întreagă de saltele, perne și somiere. Standul este căutat de vizitatori. Cine nu-și dorește un somn cât mai odihnitor? Oferta este impresionantă; saltele ortopedice cu arc și fără, saltele bio (care conțin în structură uleiuri volatile), saltele cu memorie. La confecționarea lor s-a folosit bumbac sută la sută, iar unele modele au încorporat chiar și fir de argint.Tot cu mobilier din lemn masiv este prezentă și firma Sarmexin din Satu Mare. „Fabrica noastră are o tradiție de 50 de ani. Produsele realizate de cei 90 de lucrători sunt exportate în Rusia, Italia, Franța și Anglia. Am vinde și mai mult la extern și în mai multe țări, dacă n-am fi concurați dur de multinaționale, care cumpără lemnul din pădurile noastre și îl toacă, pentru confecționarea plăcilor aglomerate. Din cauza prețului ridicat al materiei prime, mobila ajunge să fie mult prea scumpă chiar și pentru clienții străini”, spune directorul general Marin Blidar.Vizitatorii au de unde alege. La târg, firma Sarmexin a venit cu o gamă largă de produse. Mobilierul pentru o sufragerie se poate achiziționa la prețuri între 8.800 și 40.000 de lei, iar cel pentru dormitor, la prețuri între 17.900 și 49.000 de lei. Producătorii acordă un discont de 25% celor ce fac comenzi la târg și achită un avans de 1.000 de lei. Același discount se aplică și celor ce sunt deja devenit clienți. E clar, Sarmexin știe să își atragă cumpărătorii!Vă reamintesc, stimați cititori, că organizatorul evenimentului este Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agri-cultură Constanța, în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România.Programul de vizitare a târgului este următorul: în perioada 13 - 15 octombrie, între orele 10 și 19; duminică, 16 octombrie, între orele 10 și 16.