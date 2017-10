„Misterul” controlului de la Autoritatea Navală Română

1

Examen de la Marinar azi, ora 07:40 F bine, acum ar trebui dați afara cei care au facut posibila mutarea la bucuresti a evaluarilor,Calintaru , Berescu si olteanu , datorita lor multi oameni au avut de suferit si instituția a fost denigrata votează comentariul +1 : -1 răspunde raportează comentariu inadecvat 2. Control de la Anr-ist azi, ora 07:50 Mai nea TITA , ce se mai aude despre vizita celor de la curtea de conturi, au descoperit unde si cum s- au cheltuit cei 8,6 mil de euro de care zicea dl Sagau , au găsit vinovații pentru măririle ilegale de salarii si beneficiarii acestora? Iar despre evaluari f bine si asa cum zicea si marinarul , afara cu tradatorii care au distrus Anr - ul! votează comentariul +1 : -1 răspunde raportează comentariu inadecvat 3. Preda e de vina de la xxl acum trei ore Preda a dus examenele la Bucuresti si vrea sa le mute la Mogosoaia, la Stelica Cojocaru, ca sa nu se mai ia spaga la Constanta, ci sa o ia ei. Ce nu e clar? Schimbarea a facut-o Olteanu Eugen, numit director interimar de Preda. Cei trei: Preda, Cojocaru si Olteanu sunt capii relelor, niste spagari ordinari. De ce tace Sagau? I-au astupat gura sau l-au santajat cu ceva? D-le Tita, poate aflati ceva si scrieti un articol! votează comentariul +1 : -1 răspunde raportează comentariu inadecvat 4. opiniile angajatilor ANR de la AFARA CU MAMELUCII acum 5 minute Angajați Anr joi, 10 ianuarie Era si cazul sa vina {...CURTEA DE CONTURI}, prea mult jaf s-a facut si nimeni nu s- a sesizat încă, o grămadă de licitații trucate si achiziții la, iar ultima magarie a fost modificarea contractului colectiv de munca ilegala si majorarea salariilor la vârful Anr, acordarea de prime si sporuri pentru directorii de direcții si șefii de servicii, speram ca cei vinovați sa plătească , ne- am saturat de toate hotiile,asteptam cu interes sa se facă dreptate, mulțumim! votează comentariul +1 : -1 răspunde raportează comentariu inadecva Control de la Pentru redactor joi, 10 ianuarie | voturi -1 Draga redactor, din cunostintele noastre nu a trecut prea mult de când curtea de conturi a fost in control la Anr , deci acum nu credem ca e ceva programat,mai degrabă s- au sesizat din oficiu sau la reclamația unor persoane care stiau de jaful si neregulile infaptuite de persoane din conducerea Anr , gen dir gen si dir economic, speram sa fie un control corect si obiectiv care sa scoată la lumina adevarul si sa limisteasca spiritele, cu ocazia asta se pot dovedi vinovații sau nevinovatii in cheltuirea frauduloasă a banilor instituției, asteptam cu interes rezultatul verificările, mulțumim! 5. angajari rezultate concurs de la ionescu joi, 10 ianuarie | voturi +1 afisati rezultatele la concurs angajari pe sait!Ce aveti de ascuns? 6. Control de la Angajați vineri, 11 ianuarie | voturi +1 Asa cum banuiam controlul e cu ținta directa , majorarea salariilor nelegale si numai celor agreati de conducere,speram ca si alte nereguli sa iasă la iveală si cei responsabili sa plătească, domnule ministru trimiteri si corpul de control ca aici aveți multe de scos la iveală si mai disponibilizarea din șefii care sunt cu mâinile pana la umăr in banii instituției