"Misterele" podului peste Canalul Dunăre - Marea Neagră

r Lucrările care ar fi trebuit să dureze 11 luni nu s-au încheiat nici după cinci aniConstrucția noului pod rutier peste Canalul Dunăre - Marea Neagră, de la km 0+540 a început pe data de 5 iulie 2010. La deschiderea șantierului, Ioan Bălan, fostul director al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, care, între timp, a trecut în lumea umbrelor, declara plin de optimism: „Podul va fi finalizat în decurs de 11 luni. El ușurează activitatea transportatorilor portuari și contribuie la descongestionarea traficului rutier. În 2009, pe drumul național 39, care face legătura cu zona de sud a litoralului, au circulat aproximativ 15.000 de TIR-uri cu marfă, care au intrat și ieșit din port. Prin construcția podului se va realiza uniunea vamală și din punct de vedere al Poliției de Frontieră a celor două zone ale portului.”Agenții economici portuari sperau că „minunea” se va realiza cât mai repede, că, odată cu intrarea în exploatare a podului, TIR-urile care pleacă de la „Constanța South Container Terminal”, „Romatrans”, „TTS Operator”, „North Star Shipping” și „United Shipping Agency” nu vor mai fi nevoite să iasă din zona de sud a portului, să traverseze canalul peste podul de la Agigea, să tranziteze câteva stațiuni de pe litoral și municipiul Constanța, pentru a reintra în port, în zona de nord. În prezent, din cauza acestei manevre de ocolire prin afara portului, mărfurile transportate sunt supuse de două ori controlului vamal, la ieșirea și la revenirea în port. Podul va simplifica operațiunile vamale și va aduce economii de timp, de carburanți și de bani agenților economici.În loc de 11 luni, au trecut cinci ani și încă nu se știe când va fi dat în exploatare podul.La cererea unor cititori, cotidianul „Cuget Liber” a solicitat explicații asupra acestei mari întârzieri, din partea conducerii CNAPMC. În cele ce urmează, vă prezentăm întrebările puse și răspunsurile primite în scris din partea actualului director general al CNAPMC, Valeriu Nicolae Ionescu:Î - Care sunt cauzele întârzierii finalizării podului de la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea-Neagră?R - În prezent constructorul podului rutier de la km 0+540 al Canalului Dunăre Marea-Neagră - SC Apolodor Com Impex SRL București așteaptă să primească din Germania aparatele de reazem definitive ale podului rutier hobanat, care au rolul de a prelua sarcinile suplimentare provenite din seism. După primirea aparatelor de reazem de la firma din Germania, urmează montajul acestora și implicit înlocuirea actualelor aparate de reazem. După această etapă urmează recepția la terminarea lucrărilor.Î - Când va fi dat în exploatare podul?R - La acest moment nu putem estima când vor fi primite aparatele de reazem din Germania de către constructor. Intrarea în exploatare a podului, respectiv punerea acestuia în circulație, se va face după obținerea avizului comisiei de recepție în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții, aprobat prin HG nr. 273/2004 și HG 940/2006.Î - Pentru întârzierile față de termenul contractual, constructorul va fi penalizat?R - După efectuarea recepției se va analiza și se va lua o decizie conform prevederilor contractuale.Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră are o structură de tip hobanat și este cel mai mare pod de acest gen din România. Are o lungime totală de 360 metri, o deschidere centrală de 200 metri, iar lățimea podului este de 17,4 metri, permițând circulația pe 4 benzi. Înălțimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră este de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri care susțin tablierul podului prin fascicule de hobane au o înălțime de 66 metri deasupra nivelului mării.Investiția e finanțată de Uniunea Europeană și de la bugetul statului. Valoarea totală a contractului de finanțare a întregului proiect este de 191.797.112 lei. Din proiect face parte și breteaua rutieră cu două benzi, care face joncțiunea cu DN39, al cărei trafic va fi descongestionat.