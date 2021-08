Misiune economică la „Agriculture and Everything for it 2021”, Dobrich, Bulgaria

Centrul Enterprise Europe Network, din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa organizează o misiune economică cu vizitarea, în data de 25 august 2021 a expoziţiei internaţionale „The Agriculture and Everything for it 2021” la Dobrich, Bulgaria. În cadrul expoziţiei vor fi prezentate noile tendințe în agricultură, semințe, răsaduri, semințe de flori, mașini și echipamente agricole. Ca în fiecare an, expoziția are loc în „Complexul sportiv Prostor” din Dobrich și se desfășoară sub egida Ministerului Agriculturii și Silviculturii din Bulgaria. Expoziţia este structurată pe sectoare: mașini şi echipamente agricole; servicii agricole; culturi/seminţe şi uleiuri esențiale; semințe pentru culturile de primăvară și de toamnă; semințe pentru culturi de legume; pomi fructiferi; semințe de flori și răsaduri; îngrășăminte; insecticide; erbicide; fungicide; acaricide; amestecuri biologice pentru protecția plantelor; sere ș.a. Companiile româneşti au posibilitatea să stabilească parteneriate comerciale și contacte transfrontaliere cu companiile bulgare, vor putea obţine cele mai recente informații despre mașinile agricole, semințe, răsaduri și tendințe de protecție a plantelor din Bulgaria, vor putea să comande semințe și mașini agricole pentru anul viitor. Companiile și organizaţiile care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și sunt interesate să participe la această misiune economică, se pot înscrie sau solicita informații suplimentare la Centrul Enterprise Europe Network din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultură Constanța la telefon: 0241 550960 sau e-mail: een@ccina.ro