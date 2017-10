Mişcarea sindicală portuară e mai divizată decât oricând

2

Rusinos d-le ITC

D-le Tita, cu cat sunteti platit pt astfel de articole? De ce nu scrieti, de exemplu, cum sunt obligati angajatii Coremar sa-si desfasoare activitatea! Pana si animalele o duc mai bine! Intrebati-l pe d-l Mironescu cum lucreaza echipajele de pe remorchere! D-l lider de la Decirom in afara de a-si scoate si de a-si baga nu prea stie mare lucru. In schimb este premiant in scandaluri. Sindicatul din APC este divizat de mai multi ani. Interesele de grup de acolo primeaza in defavoarea multor angajati care inca ii mai reprezinta. Nu este de mirare ca in viitorul apropiat si acest sindicat din APC sa se afilieze la noua Federatie de interese. Si exemplele pot continua. Asa ca, d-le Tita, articolele dvs sunt de un adevar absolut trist.