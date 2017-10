Mişcarea sindicală i-a promis Guvernului Tăriceanu o grevă generală

Mișcarea sindicală i-a promis Guvernului Tăriceanu o grevă generală

De trei zile, România sindicală este în război cu guvernul. De trei zile, „oștirile” sale pichetează instituțiile puterii: ministerele muncii și ale economiei, prefecturile. De trei zile, „generalii” celor cinci mari confederații sindicale - CNSLR – Frăția, BNS, Cartel Alfa, CSDR și Meridian, întocmesc planuri de luptă. Merite fără medalii Guvernul Tăriceanu a blocat creșterea salariului minim pe economie cu un preț pe care nu știe dacă îl va putea achita. A pus în mișcare uriașul mecanism al revendicărilor la scară națională și nu îl poate opri. În istoria post-decembristă a mișcării sindicale, este pentru prima oară când marile confederații pornesc la luptă în mijlocul verii. De regulă, acțiunile se duc pe răcoare: fie primăvara, când râde brândușa și se negociază noile contracte colective de muncă, fie toamna, după ce a dat prima brumă în vii și necazurile de peste an nu mai încap pe răboj. Faptul că sindicatele și-au schimbat calendarul, că au dat dracului concediile și au pus mâna pe arme este doar meritul Guvernului Tăriceanu. Dar pentru asta nu se dau medalii! „Să-i dăm pâinica noastră!” Ieri, sub geamul prefectului județului Constanța, s-au strâns, iarăși protestatarii. Liniștea zilei a fost spartă de mugetul unei sirene. Gheorghe Pucioi, secretarul Uniunii Județene CNSLR – Frăția, o mulgea, în draci, de decibeli, de parcă își pusese în gând să se facă auzit până la Palatul Victoria. Un bătrân și nepoțelul său s-au oprit, pentru o clipă, să privească pichetul sindicaliștilor. „De ce urlă sirena aia?” – l-a întrebat țâncul. „De foame, puiule, de foame!” – i-a răspuns bărbatul. „Bunicule, haide să-i dăm pâinica noastră!” – l-a îndemnat copilașul și a început să tragă de sacoșa cu merinde. „Lasă nepoate, că-i dă guvernul!” – i-a spus bătrânul și, luând copilul în brațe, a făcut stânga împrejur. S-o fi gândit ca nu cumva să-i vină micuțului ideea să dea pensia bunicului în locul majorării salariale promise de Tăriceanu & Co? Salarii de lumea a treia În fruntea pichetului numeros de pe platoul prefecturii, se află lideri sindicali cu greutate. „Protestăm pentru că Guvernul României trebuia să respecte înțelegerea cu marile confederații sindicale, de a majora salariul de la 500 la 540 de lei, începând cu 1 iulie – explică Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Nu noi suntem vinovați pentru inflația care a crescut. Putem fi făcuți noi răspunzători pentru prețurile umflate de comercianți, pentru că primim un salariu care nu mai ajunge pentru traiul de zi cu zi? Noi, portuarii, realizăm o productivitate a muncii comparabilă cu cea din Europa de Vest, dar suntem plătiți la nivelul lumii a treia.” Blocul Național Sindical este prezent la acțiunea de protest cu 150 de oameni, afirmă Vasile Oțelea președintele filialei Constanța. Organizația pe care o conduce cuprinde 44 sindicate, cu circa 18.000 de membri. Cele mai importante structuri sunt Federația Națională a Sindicatelor Portuare, sindicatele navaliștilor de la DMHI și SNC, cele din RATC, Poștă și Energia Dobrogea. „BNS este hotărât să protesteze în fața guvernului, a ministerelor muncii și finanțelor – spune liderul. De asemenea, este hotărât să ajungă la greva generală, dacă Executivul nu înțelege că un protocol asumat între parteneri trebuie respectat.” „Așteptăm semnalul!” Uniunea Județeană CNSLR – Frăția este reprezentată tot de 150 de sindicaliști. Au venit reprezentanți din mai toate cele 48 de organizații, care au în total circa 31.000 membri. Din ea fac parte sindicate puternice, precum cele de pe platforma Centralei Nuclearo – Electrice de la Cernavodă, Filiala Federației Sindicatelor Șoferilor, Federația Sindicală Petromar, Sindicatul Sanitas, Sindicatul Constructorilor, sindicatele de la Petromidia, Dobrogea și RADET. Ce urmează după acțiunea de pichetare? „Așteptăm semnalul marilor confederații sindicale. Cauza este comună. Majorarea salariului minim pe economie este dorința oricărui salariat din România. Numai manifestările globale, la nivel național pot fi de efect. Am început cu pichetarea în cascadă și vom continua cu formele de protest care vor fi decise. Nu ne mai adresăm prefecturii. Această instituție funcționează ca un fax. Eu mă îndoiesc de faptul că faxul poate rezolva problemele oamenilor” – explică Marian Foca, președintele UJSL CNSLR – Frăția.