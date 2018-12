Mișcarea sindicală din transportul naval se reorganizează

Federația Sindicală „Trans Conex” este una dintre cele mai tinere și dinamice structuri federative din mișcarea sindicală constănțeană. Iată, au trecut doar trei ani de la nașterea ei și un număr de 24 de organizații sindicale, cu circa 4.700 de membri i s-au afiliat.Ultimul venit sub flamurile federației este Sindicatul Navigatorilor Fluviali pe Dunăre, care face parte din grupul de firme ABM România Logistics, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu - președintele federației. Acesta cuprinde lucrătorii de pe navele, ambarcațiunile și din silozurile grupului.Cele 24 de sindicate afiliate reprezintă transportul naval și administrațiile portuare, iar 13 dintre ele sunt ale lucrătorilor din portul Constanța.Pentru conducerea Federației „Trans Conex”, 2018 a fost un an foarte solicitant, dar și cu realizări remarcabile. „Am participat la negocierea mai multor contracte colective de muncă, fie acordând asistență sindicatelor care ne-au cerut sprijinul, fie implicându-ne direct în negocieri, în societățile în care nu există organizații reprezentative. În acest an, am ajutat Sindicatul operativ de la United Shipping Agency să încheie contractul colectiv de muncă. În calitate de federație reprezentativă am participat la negocierea de la Constanța South Container Terminal și CNAPMC. Am negociat contractul de la ABM România Logistics, în condițiile în care în această societate nu a fost încheiat niciodată un contract colectiv de muncă. Am sprijinit colegii de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM să încheie contractul”, a afirmat liderul federației.Negocierile la DB Schenker România Logistics, începute încă din luna septembrie, s-au blocat. „În prezent, așteptăm să vedem care este voința lucrătorilor de la sucursala din portul Constanța, pe care federația noastră îi reprezintă. Liderul sindicatului ne-a informat că oamenii nu sunt mulțumiți cu ceea ce s-a obținut până la această oră în cadrul negocierilor. Au semnat tabelele pentru declanșarea conflictului de muncă și vor să meargă la București, pentru a protesta în fața sediului societății. În acest moment, pregătim documentația pentru declanșarea conflictului de muncă. Vom informa atât conducerea companiei, cât și Inspectoratul Teritorial de Muncă București. Sperăm să nu se ajungă la greva de avertisment și greva generală. Trebuie precizat că în cadrul negocierilor au fost câștigate și clauze favorabile lucrătorilor. Sunt doar câteva puncte în care nu am ajuns la un acord și care nu sunt greu de rezolvat. Sper ca administrația acestei societăți să manifeste suficientă înțelegere, pentru a nu se ajunge la ascuțirea conflictului”, a declarat Silviu Stanciu.Liderul federației consideră că, dacă această organizație nu ar fi existat, cel puțin jumătate din sindicatele afiliate nu ar fi avut contracte colective de muncă din cauza modificărilor aduse Legii dialogului social.Majoritatea lucrătorilor pentru care federația a negociat contractele colective de muncă vor avea prime de sărbători. Acestea variază între 600 lei și un salariu de încadrare, care depășește, în unele societăți, pragul de 3.000 de lei.Majorarea salariului minim pe economie la 2.080 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2018, este binevenită, afirmă Stanciu, dar foarte puțini dintre membrii noștri de sindicat vor beneficia de ea, întrucât salariile depășesc acest nivel, în marea majoritate a unităților din transporturile navale.„Pe noi nu ne încălzește creșterea salariului minim. Așa cum am mai spus-o și cu alt prilej, dorim ca salariații de pe platforma portului Constanța, din transporturile navale în general, să nu aibă salarii de bază lunare mai mici de o mie de euro. Un astfel de salariu ar fi o garanție a stabilității forței de muncă pe platforma portuară. În prezent, sectorul portuar se confruntă cu o criză de forță de muncă cum nu s-a mai văzut în ultimii 25 de ani. Deficitul se mărește de la o zi la alta, căci tot mai mulți salariați nemulțumiți emigrează. Oamenii au început să fie conștienți de prețul corect al muncii lor”, afirmă Silviu Stanciu.Referindu-se la condițiile de muncă din transporturile navale, liderul Federației „Trans Conex” susține că acestea s-au îmbunătățit prea puțin în ultimul an. În cadrul negocierilor colective, problemele privind securitatea în muncă, respectarea timpilor de muncă și odihnă, asigurarea echipamentului de protecție, a sculelor, dispozitivelor și utilajelor adecvate sunt pe primul plan. „Încă din anul 2016, împreună cu Prefectura Constanța, cu ITM, am început o campanie împotriva accidentelor de muncă”, a afirmat liderul federației.Una dintre cele mai importante realizări ale federației este înființarea unui sindicat unic la nivelul portului Constanța. „Sperăm ca în viitor să cuprindă cea mai mare parte a lucrătorilor din portul Constanța și din sectorul transporturilor navale. Va fi condus de oameni profesioniști, care să muncească în beneficiul membrilor de sindicat – susține Silviu Stanciu. Vrem să ieșim din epoca sindicatelor de întreprindere și a liderilor care trebuie să facă și muncă sindicală, și să lucreze în producție. Organizația se numește: Unirea – Sindicatul Portuar Român. Sindicatele de întreprindere urmează să decidă în adunările generale dacă vor să fuzioneze cu noua organizație. Până în prezent, 12 sindicate, cu peste 2.000 de membri de sindicat, și-au dat acordul de principiu pentru fuziune. Deja câteva sindicate au ținut adunările generale. Vineri, 14 decembrie 2018, ne întâlnim pentru a semna acordul de fuziune, care va fi depus la instanța de judecată. Îi așteptăm pe toți cei ce doresc să se implice în reorganizarea mișcării sindicale să ni se alăture. Doar împreună vom reuși!”.