Mişcarea sindicală, cu sula în coasta clasei politice

Mișcarea sindicală, cu sula în coasta clasei politice

Eșecul premierului - candidat Victor Ponta și al partidelor de stânga în alegerile prezidențiale din 2 - 16 noiembrie 2014 reprezintă un test pentru alegerile parlamentare din 2016 (dacă nu cumva vom avea parte de alegeri anticipate). El ne arată că PSD și aliații săi nu pot conta pe un sprijin popular suficient de larg pentru a rămâne la guvernare.Dar, oare, partidele de dreapta au câștigat mai mulți simpatizanți în urma acestor alegeri? Pentru toată lumea este limpede că opoziția nu poate contabiliza în dreptul ei toate voturile obținute de Klaus Ionannis. Multe dintre ele au fost anti-Ponta, anti-sistem, anti-corupție. După scrutinul din 16 noiembrie, Cabinetul Ponta se confruntă cu cele mai ample acțiuni de protest din timpul mandatului său. Par-ticipanții la mitingurile și marșurile organizate în crucea nopții reclamă nu doar încălcarea dreptului la vot al diasporei, cât mai ales corupția. Vocile celor ce solicită demisia guvernului sunt tot mai multe și mai puternice. Dar la fel de puternice sunt și ale celor ce acuză întreaga clasă politică. Protestele nu sunt doar anti-guvernamentale, ci și împotriva politicienilor corupți, împotriva nereformării partidelor politice.Care este poziția mișcării sindicale în actualul climat? Marile confederații se țin departe de jocurile politice. Nu mai au încredere în niciun partid politic; toate și-au încălcat promisiunile, toate le-au dus cu zăhărelul.Cu lecția învățată, sindicatele își continuă campa-nia pentru modificarea legislației muncii și a dialogului social, începută în urmă cu trei ani. Confederația Națio-nală Sindicală „Cartel ALFA” a organizat o nouă acțiune de protest în fața Ministerului Muncii, chiar a doua zi după scrutinul din 16 noiembrie, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Bogdan Hos-su, președintele organizației. Tot pe data de 17 noiembrie, a avut loc o reuniune la vârful Blocului Național Sindical, în cadrul căreia s-a decis continuarea acțiunilor pe plan legislativ. „Pentru inițiativa cetățenească de modificare a Codului muncii am strâns 153.000 de semnături. Conform legii, ele trebuie validate de primarii din localitățile de domiciliu ale semnatarilor. Cu acest prilej, am descoperit că legea în cauză a fost modificată ulterior, eliminându-se prevederea care îi sancționa pe primarii care nu își îndeplinesc această obligație. În lipsa oricărei constrângeri, unii dintre primari au refuzat să valideze listele de semnături. Întreaga documentație am depus-o la Senatul României și așteptăm să își urmeze circuitul și să intre în dezbaterea plenului.Totodată, am definitivat proiectul Legii negocierilor colective și proiectul Legii conflictelor de muncă. Vom solicita sprijinul tuturor parlamentarilor pentru a fi dezbătute odată cu proiectul de modificare a Codului muncii. În plus, avem în vedere organizarea unor acțiuni de protest. Dar despre acest subiect vom vorbi la timpul potrivit” - a declarat Dumitru Costin - președintele BNS.