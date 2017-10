Miresele lui 2012 au început goana după rochia perfectă

2

Preturi mari

Sora mea a facut nunta in octombrie 2010, a cumparat o rochie de la Bucuresti , de la targ, a platit 2.750 de lei, pentru aragaz,frigider, masina de spalat si televizor ,suma totala a fost de 2900 de lei ( cu aspirator bonus), a facut rate la banca si nici pana in ziua de astazi nu le-a achitat. La cateva zile dupa ce a cumparat rochia , fiind la cumparaturi pentru cosulete si floricele , a vazut pe Lipscani intr-un magazin , acelasi model de rochie la pretul de 600 de lei.Nici pana in momenul de fata nu a uitat si isi aduce aminte ce mare plasa a luat.