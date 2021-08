Mircea Dobre: „Sper ca până în octombrie, noiembrie să avem OMD funcţional la Constanţa”

Organizaţia de Management al Destinaţiei Turistice (OMD) este o entitate care ar trebui să gestioneze strategia de dezvoltare a unei destinaţii turistice. Numai că, la Constanţa, din cauza neînţelegerilor dintre conducerea locală şi cele două asociaţii turistice, nici la ora actuală nu există un OMD funcţional care să pună pe harta lumii destinaţia Constanţa. De aici avem o localitate care nu este promovată aşa cum ar trebui şi o staţiune Mamaia care se zbate între turismul sezonier şi meteodependent.Se vorbeşte pe plaiuri constănţene, de ceva ani, despre necesitatea existenţei unei organizaţii de management al destinaţiei. Astfel, municipiul Constanţa dar şi staţiunea Mamaia ar fi beneficiat de fonduri suplimentare pentru promovare şi dezvoltare. Dar de când s-a modificat legislaţia în 2018, Legea nr. 275 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, care spune că OMD trebuie să aibă statut juridic şi să fie condusă jumătate, jumătate de autoritatea publică locală şi asociaţiile din turism, lucrurile au scăpat de sub control. La cea mai recentă dezbatere pe tema turismului românesc din Piaţa Ovidiu, s-a pus accentul pe necesitatea imediată a înfiinţării unui parteneriat public-privat, care este tocmai acest OMD, fără de care turismul de pe litoral nu se poate dezvolta.„Când apare noţiunea de „stat şi privat” coroborată, întotdeauna apar discuţii, negocieri să le zicem. La Constanţa trebuia pornită discuţia din 2018, pentru că legea am dat-o din 2017, de pe vremea când eram ministru. S-au pierdut trei, patru ani, în care nu s-a făcut nimic. A fost doar o hotărâre de Consiliu Local că ar fi de acord să se înfiinţeze acest OMD din care să facă parte şi primăria. După aceea au fost alegeri, a venit pandemia şi nimeni nu s-a mai concentrat pe el. Acum discuţiile sunt destul de avansate şi sper ca până în octombrie - noiembrie să avem OMD funcţional la Constanţa”, a spus pentru Cuget Liber, Mircea Dobre, fostul ministru al Turismului, actual, preşedinte al Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR), filiala Constanţa.Consens şi unitate pentru binele ConstanţeiRolul OMD-urilor ar trebui să fie, în primul rând, promovarea la nivel local, zonal şi naţional prin atragerea factorilor responsabili din destinaţie, de a coordona dezvoltarea turismului şi mediului de afaceri şi de a folosi fondurile care se strâng din taxa de promovare plătită de operatorii economici. Chiar dacă nu avem o Organizaţie de Management al Destinaţie în Constanţa, fiecare operator economic plăteşte o taxă anuală de promovare. Hotelierii plătesc aproximativ 6.000 de lei pe an, un club de noapte 3.000 de lei pe an, un restaurant 2.000 de lei pe an, un spaţiu comercial 1.000 de lei pe an. Aceşti bani se strâng la bugetul local şi ar trebui să se întoarcă înapoi în turism. Dar nu se întâmplă aşa!„Săptămâna viitoare ne vom întâlni iar cu primarul şi cele două patronate „RESTO” şi Organizaţia Patronală Mamaia-Constanţa ca să vedem cum mergem mai departe. Discuţiile până acum nu au ajuns la un consens total, de aceea încă nu a ieşit OMD Constanţa. Iar poziţia mea rămâne în continuare aceea că, legislaţia pe care o avem în acest moment este proastă, dă drept de veto primăriilor. Noi încercăm prin Alianţa pentru Turism să schimbăm această ordonanţă şi să ne întoarcem la legea asociaţiilor şi fundaţiilor. Nu ni se pare normal ca o primărie să aibă mai multe voturi decât oricare alt membru, câtă vreme privaţii plătesc taxa de promovare. Am înţeles că sunt peste două miloane de euro strânşi de primărie din taxa de promovare, sperăm că sunt acolo, bani care nu s-au cheltuit şi nu ştim ce s-a făcut cu ei. Problema este că de patru ani Constanţa nu are nici un fel de promovare nici la nivel de judeţ şi pentru mine, ca om de turism este foarte trist”, a declarat Corina Martin, preşedintele de onoare al Asociaţiei Patronale RESTO Constanţa. Până când nu se vor pune de acord primăria, Consiliul Local şi asociaţiile patronale din turism, Constanţa nu va avea OMD.