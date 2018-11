Maestrul cofetar Silvian Miron face istorie

Miraculoasa băutură Silviana din mei și secară a fost inclusă pe lista oficială a suplimentelor alimentare

În ediția din data de 3 august 2018 a ziarului „Cuget Liber”, am adus la cunoștința publicului faptul că Silvian Miron – un maestru cofetar din Constanța, a inventat o băutură medicament, din mei și secară. Articolul a stârnit un mare interes la acea vreme, fiind accesat de peste 16.000 de cititori în numai două săptămâni. În plus, mai mulți cititori, care prezintă diverse afecțiuni, mi-au cerut adresa de unde pot cumpăra produsul.După apariția articolului, am ținut legătura cu ingeniosul maestru cofetar, sfătuindu-l să-și popularizeze mai mult invenția, pentru ca un număr cât mai mare de persoane cu diverse afecțiuni să afle despre miraculoasa băutură. De asemenea, i-am recomandat să-i dea băuturii numele său.Între timp, s-a întâmplat un fapt remarcabil: în urma demersurilor făcute de maestrul cofetar, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București a notificat băutura realizată de Silvian Miron sub denumirea: „Silviana mei și secară – băutură alcalină fermentată – supliment alimentar”, incluzând-o pe lista suplimentelor alimentare.Potrivit raportului laboratorului de analize J.S. Hamilton Poland, produsul are următorul conținut la 100 de grame: fibre dietetice 0,5 grame, siliciu organic 15 miligrame, calciu 8 miligrame, magneziu14 miligrame, fier 0,5 miligrame.Notificarea precizează că Silviana mei și secară este o băutură nealcoolică tradițională, obținută cu tehnologie modernă, din ingrediente certificate ecologic: semințe de mei 1,5%, semințe de secară 1,5% și apă, fără aditivi și conservanți.Odată cu recunoașterea invenției sale, maestrul cofetar Silvian Miron intră în istoria alimentației și medicinii naturiste din România.Vineri, 9 noiembrie 2018, Silvian Miron și-a prezentat produsul în fața reprezentanților presei constănțene și naționale. El a precizat că băutura a fost realizată sub îndrumarea academicianului Ovidiu Bojor, fondator al fitoterapiei moderne în România. Un rol important în realizarea suplimentului alimentar Silviana l-au avut, de asemenea, dr. Ionica Ciortan și lectorul universitar dr. Floarea Damaschin (Universitatea „Ovidius”).Maestrul cofetar a precizat că Silviana mei și secară contribuie la reglarea metabolismului, ajutând organismul să își recapete capacitatea de a lupta cu bolile, fiind o sursă de vitamine și minerale, îndeosebi de siliciu.Cu ajutorul îndrumătorilor săi, Miron Silvian a aprofundat cunoștințele despre rolul jucat de siliciu în organism. El a ținut o adevărată disertație științifică în fața ziariștilor, arătând că siliciul previne apariția carențelor de vitamine și minerale ce pot conduce la dezechilibrul metabolismului și implicit la apariția mai multor afecțiuni, jucând un rol foarte important în matricea celulară umană și încetinind procesul de îmbătrânire. Siliciul previne ateroscleroza, contribuie la refacerea și întreținerea țesuturilor pulmonare vitale, previne absorbția aluminiului în tractul gastrointestinal și reduce acumularea acestuia în diferite organe ale corpului uman, inclusiv in creier, aluminiul fiind vinovat pentru declanșarea bolii Alzheimer. Siliciul anulează efectul stresului la nivelul creierului (în perioadele intense de studiu pentru examene etc.), acționează asupra firului de păr din interior spre exterior, întărindu-i rădăcina. Este un factor important în biosinteza numeroaselor molecule (colagen, elastină, acid hyaluronic).La rândul lor, fibrele din băutura Silviana curăță intestinele, colonul și previn constipația. Ele elimină toxinele din organism și hidratează colonul, oferindu-i elasticitatea normală. Prin bacteriile probiotice conținute, Silviana protejează sistemul gastrointestinal, reglând microflora de la nivelul intestinelor și neutralizând durerile de stomac, a explicat maestrul bucătar.Calciul organic conținut de Silviana mei și secară contribuie la refacerea osoasă în urma fracturilor, iar magneziul reduce riscul de atac de cord, scade riscul atacurilor de inimă și al infarcturilor.Silviana mei și secară este indicată și în cazul copiilor care suferă de atacuri de astm sau în cazul celor supraponderali. Suplimentul alimentar este contraindicat persoanelor care suferă de diabet tip 1 sau de intoleranță la gluten (boala celiacă), a atenționat Silvian Miron.Produsul este prezentat în două variante, cu zahăr sau fără, iar distribuția lui se realizează în întreaga țară. Constănțenii îl pot cumpăra de la Cofetăria „Silvian”, aflată în apropierea Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța.