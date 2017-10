Ministrul Turismului a luat o gură de aer pe litoral

De ce vin an de an miniștrii Turismului în stațiunile de pe litoral? Singurul motiv serios este că așa le cere fișa postului. Dar dacă le impune un anumit număr de vizite la malul mării, nu-i obligă să rezolve ceva.În 2012, ministrul Cristian Petrescu a semnat de două ori condica de prezență pe litoral. Sâmbătă, 21 aprilie, a revenit „pentru a vedea stadiul lucrărilor de pregătire pentru deschiderea sezonului estival”, altfel spus în calitate de… observator. A tras cu ochiul la lucrările efectuate de „Apele Române” pe plajele „La steaguri”, din Neptun, „Radio Vacanța” și „Tomis” din Mamaia, a vizitat două hoteluri, a discutat cu câțiva oficiali locali și cu reprezentanți ai patronatelor din turism și… a plecat. Cu ce s-au ales cei din industria turis-mului în urma vizitei sale? Cu câteva ore pierdute la taclale cu ministrul.În ultimele două decenii, venirea sezonului estival a prins mereu litoralul nepregătit. Mai mult, starea lui s-a înrăutățit de la un an la altul, semn că s-au acumulat prea multe probleme. Miniștrii care s-au perindat la cârma turismului românesc n-au făcut decât să complice și mai mult lucrurile și așa prea încurcate.Fără sprijinul real al guvernanților, litoralul românesc a cam pierdut totul: suprafețe uriașe de plajă, faimă, zeci de mii de turiști români și străini pe serie, plus o groază de bani. Vârful turismului de la malul mării s-a mutat în week-end. Durata vacanțelor pe litoral s-a înjumă-tățit. De la 10 - 12 zile a coborât la 4 - 6 zile. Se constată o preferință tot mai mare pentru sejururi scurte și pentru rezervări de pe o zi pe alta. Iar în loc să se prelun-gească, sezonul pe malul românesc al Mării Negre se tot scurtează.Se vorbește tot mai mult despre apariția unei mutații în comportamentul turistului român, generată de schimbările din specificul muncii. Instabilitatea tot mai mare a locurilor de muncă din economie și trecerea pe o scară largă de la concediile compacte la cele fracționate fac ca planificarea sejurului la mare să fie tot mai dificilă, să fie preferat cel organizat ad-hoc și de scurtă durată.Această teorie nu explică de ce, în perioada de criză economică 2009 - 2011, tot mai mulți români au preferat să-și petreacă vacanțele de vară pe plajele din Bulgaria, Turcia ori Grecia.Despre schimbări în comportamentul și năravurile miniștrilor Turismului n-am auzit, însă, nimic. Aveți dumneavoastră știință, stimați constănțeni, de vreun ministru care a dus la capăt vreun proiect cu rezultate benefice pentru litoralul românesc? Turiștii nu par să-și amintească de așa ceva.