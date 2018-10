Ministrul Petre Daea în vizită la Merinosul de Palas

r Oieria Palasa sărbătorit 121 de ani de la înființarePatru turme de oițe mândre și făloase stau aliniate, ca la paradă, pe pajiștea din curtea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas din Constanța (Oieria Palas, cum este cunoscută de localnici). Ceva mai încolo, în țarcurile unei expoziții, elita berbecilor și mioarelor așteaptă să fie admirată, lăudată, fotografiată.Oaspeții din întreaga Dobroge și din țară au început să vină. S-au adunat peste o sută de persoane, cercetători științifici, crescători de ovine, oficialități și ziariști.Oare ce se întâmplă? Slujitorii științei și oierii au dat curs invitației de a participa la Simpozionul „Cercetarea științifică - factor principal de progres pentru calitatea și valorificarea produselor obținute de la ovine”.Cu acest prilej, sunt marcate două evenimente deosebite: Centenarul Marii Uniri și împlinirea a 121 de ani de la înființarea Oieriei Palas.Este vineri, 26 octombrie 2018, o dimineață frumoasă de toamnă. Norii au dispărut de pe cer, iar soarele privește uimit la întâmplările pământene. De multă vreme n-a mai văzut atâta amar de lume în curtea Oieriei Palas.Gazdă admirabilă, Radu Răducu - directorul institutului își întâmpină invitații. Iată-l prezentându-i profesorului univ. dr. Valeriu Tabără – președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice animalele din expoziție, rasele, metișii și precursorii pentru alte rase – creații strălucite ale institutului constănțean. În țarcuri, vedetele zilei - berbecii și mioarele din rasa Merinos de Palas, rasa de lapte Palas (omologată în 2010) și rasa de carne de Palas (omologată în 2012) - nu își mai încap în blănuri de-atâta mândrie.Apoi, Radu Răducu invită oaspeții la inaugurarea micuțului muzeu al institutului. Găzduit într-o clădire din piatră, construită în 1910, ce pare un pui de palat dintr-un basm, muzeul cuprinde documente ce atestă începuturile și evoluția Oieriei Palas, diplome obținute de-a lungul timpului, atestate ale raselor omologate, obiecte specifice oieritului.„Despre acest institut am o părere excelentă, mai ales că este în curs de revenire la normalitate, odată cu începutul de relansare a cercetării în toate domeniile din agricultură. Pe sectorul său, institutul din Palas este instituția principală care coordonează cercetarea în domeniul creșterii oilor din România. Într-un interval nu prea lung de timp, institutul a creat câteva linii de rase de animale, cu perspective excepționale. Eu sper să ajungem să nu mai importăm material biologic, dimpotrivă să exportăm. Palasul este unul dintre institutele ce poate contribui la schimbarea acestui raport, în zona creșterii oilor. Institutul a creat rase de carne și de lapte, cu o prolificitate mare, ceea ce este foarte important la ovine”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Valeriu Tabără.Dar iată, a sosit ministrul agriculturii, Petre Daea. Se reia vizitarea expoziției de animale. Directorul Radu Răducu se întrece în explicații, iar ministrul îl bombardează cu întrebări.Noi, ziariștii, prindem momentul prielnic, îl smulgem pe Daea din mijlocul specialiștilor și, sub privirile uimite ale berbecilor și oilor, îl „interogăm”. După vorbele cu înflorituri oratorice și cu numeroase volte, se vede că ministrul agriculturii se simte bine sub „asediul” reportofoanelor, microfoanelor și camerelor de luat vederi.„Timp de opt ani, patru guverne n-au reușit să reorganizeze cele 52 de stațiuni de cercetare științifică din agricultură. Anul trecut și anul acesta, am purces la promovarea hotărârilor de guvern de reorganizare a acestora, asigurându-le confortul financiar pentru a-și desfășura activitatea. La această dată, un număr de 32 de stațiuni de cercetare au fost reorganizate. Sunt în proces de aprobare alte 13 hotărâri de guvern, pentru reorganizare a unităților rămase.Institutul din Palas este o unitate etalon, cunoscută peste hotare. Are o echipă de cercetători foarte valoroasă, care a realizat exemplare de animale valoroase. Vreau să îi felicit pentru ceea ce au făcut”, a declarat ministrul.Nu a fost ocolit nici subiectul fierbinte al epidemiei de pestă porcină africană. „Din datele pe care le avem - a afirmat Petre Daea - rezultă că am reușit să restrângem viteza de propagare a virusului. În județele Brăila, Buzău, Satu Mare și Bihor am trecut la faza a doua de combatere și eradicare a bolii. Am introdus, în gospodăriile acestora, porci santinelă pentru a constata dacă mai există riscul de contaminare. După 45 de zile, se va decide dacă se reia activitatea în gospodăriile respective. La nivelul țării, va continua creșterea porcilor în gospodăriile populației. Tradiția nu va fi întreruptă.”Referindu-se la problemele ridicate de sacrificarea și valorificarea animalelor, ministrul a relatat că, în urmă cu câteva zile, la Brașov, Asociația de Creștere a Taurinelor „Bălțata românească”, a finalizat proiectul primului abator mobil. Ca urmare, ministrul a decis modificarea planului național de dezvoltare rurală, prin includerea acestui proiect. Astfel, în fiecare comună din România va fi introdus cel puțin un abator mobil, pentru ca populația și crescătorii de animale să aibă unde sacrifica animalele în condiții corespunzătoare din punct de vedere sanitar-veterinar.Prețul unui abator mobil este de circa 55.000 de euro. Guvernul urmează să acopere 50% din costuri, iar diferența va fi asigurată de organizațiile fermierilor. Apariția abatoarelor mobile va stimula valorificarea producției de carne.„Astăzi am discutat cu conducerea Aso-ciației «Țara mea», care mi-a relatat că a ajuns să distribuie 25 de tone carne de oaie, prin intermediul unor hipermarket-uri, lucru nemaiîntâlnit până în acest an. Abatoarele mobile vor rezolva problema valorificării cărnii de oaie în marile lanțuri de magazine”, a afirmat ministrul.Daea a anunțat că, la 1 noiembrie 2018, începe acordarea subvenției pentru crescătorii de ovine și caprine, iar de la 1 decembrie, a subvenției pentru crescătorii de taurine.