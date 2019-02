Ministrul Muncii: Nu avem în intenţie să desfiinţăm Pilonul 2

Marius Budăi a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că bugetul Ministerului Muncii pentru anul 2019 are în cuprinsul lui "toate sumele necesare creșterilor de salarii și pensii și toate sumele alocate sunt suplimentar pe toate titlurile bugetului"."Este, de asemenea, notabil că în acest an, după 12 ani, la bugetul de pensii avem excedent", a spus Marius Budăi.Acesta a precizat că Ministerului Muncii îi este alocată în 2019 suma de 25,09 miliarde lei, fiind prevăzuți banii pentru plata tuturor drepturilor de asistență socială, pensii și salarii."Am un lucru foarte clar de precizat: indemnizațiile persoanelor cu dizabilități sunt în continuare asigurate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Doar prestațiile pentru însoțitori au rămas așa cum erau din 2009 în grijaa UAT-urilor. Finanțarea va fi tot de la centru suplimentată", a mai spus ministrul Muncii.Acesta a panunțat că se vor plăti peste 8 miliarde de lei către Pilonul II de pensii."În pofida la ceea ce spun unii clarvăzători care ne critică tot timpul, vreau să vă spun că suma plătită în 2019 către administratorii Pilonului II de Pensii este de 8,65 miliarde de lei, față de 7,71 de miliarde de lei în 2018. Iată că nu avem în intenție să desființăm Pilonul 2 de pensii. Din 2017 se tot spune că vrem să desființăm și noi, tot an de an, achităm o sumă mai mare", a mai spus ministrul.