Ministrul muncii discută cu sindicatele DUBLAREA SALARIILOR

Deci, dupa intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii, fata mea, care acum are 3500 lei/luna, va avea 7000 lei/luna, iar ginerele meu, care acum are 4200 lei/luna, va avea 6000 lei/luna. Asa ii trebuie. Sa nu mai zica ca fata mea are salariu mai mic de cat el. Bravo dna. Sluguta Vasilescu!