Ministrul Maria Grapini propune vânzarea participaţiunilor pe care le deţine statul la societăţile din turism

Ministrul Maria Grapini propune vânzarea participațiunilor pe care le deține statul la societățile din turism

Ministrul delegat al IMM-urilor și Turismului, Maria Grapini, a înaintat Guvernului un memorandum prin care propune vânzarea participațiunilor pe care le deține statul la societățile comerciale din domeniul turismului, anunță Agerpres. „Propunerea mea, ca ministru de resort care are în subordine aceste societăți, 16 la număr, este să le valorificăm, adică să ne vindem acțiunile. Va trebui să vedem procedura de vânzare (...). Eu am luat această decizie pentru că am constatat că este un dezastru în managementul societăților în care statul mai are participațiuni”, a declarat vineri ministrul Grapini, la Timișoara, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.