Ministrul Fondurilor Europene a anunţat care sunt proiectele demarate prin PNRR

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat care sunt proiectele introduse în PNRR care pot fi demarate, cu bani de la buget, iar apoi sumele vor fi decontate din banii europeni destinați României din planul european de relansare economică. Primii bani din PNRR ar putea veni în octombrie, dar România nu trebuie să aştepte acest termen pentru a demara proiectele, a declarat Ghinea. „Sunt proiecte care deja au început și care, atunci când vor veni banii din PNRR, doar îi decontăm. Marele proiect de autostradă, A7 este la procesul de licitație. Autostrada din Transilvania, care este pusă în PNRR, poate să înceapă deja”, a precizat ministrul Fondurilor Europene. De asemenea, proiectele depuse de primării pentru creşe pot demara pe bugetul de stat, iar când PNRR va fi aprobat, se vor aloca bani. „Pe regulament ni se permite să finanțăm și proiecte care au început în acest an, deci nu trebuie să așteptăm să avem aprobarea formală. Acele proiecte la care știm 100% că nu sunt probleme – și la creșe nu sunt probleme – pot să înceapă”, a adăugat Ghinea. România va primi 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Banii care vor fi alocați de Uniunea European prin PNRR trebuie accesați până cel târziu la 31 decembrie 2023, iar proiectele finanțate prin acest program trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026. În caz contrar, sumele trebuie returnate.